„Turnul Tigrului” din Dubai, cuprins de FLĂCĂRI. Toți cei 3.820 de rezidenți au fost evacuați

Un incendiu de proporții a izbucnit într-un zgârie nori din cartierul prosper Dubai Marina. Vineri seară, clădirea Marina Pinnacle de 77 de etaje, cunoscută și ca „Turnul Tigrului”, a fost cuprinsă de flăcări.

Cauza incendiului n-a putut fi încă determinată, dar din fericire, până sâmbătă, ora 2:21, 3.820 de rezidenți au fost evacuați din cele 764 de apartamente ale zgârie norului, fără a fi înregistrat un om rănit. Au fost salvate și animalele de companie.

Mulți dintre locatari nici nu știau că erau în mare pericol, dar au realizat abia când vecinii le-au bătut disperați la ușă sau când au văzut pompierii și polițiștii pe stradă. Unii au simțit mirosul de fum și au ieșit cu fețele acoperite de haine pentru a nu inhala fumul gros.

😱Dubai skyscraper engulfed in massive fire — nearly 4,000 people evacuated from the building

Fortunately, there were no casualties. Rescue teams responded quickly and assure that the residents of the complex are now safe. pic.twitter.com/eBX4KZ7I7L

— NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025