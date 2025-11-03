Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului

Marea Britanie a furnizat Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune. Este vorba despre rachete de croazieră Storm Shadow care permit ucrainenilor să lanseze atacuri la mare distanță pe teritoriul Rusiei.

Guvernul britanic a furnizat recent Ucrainei mai multe rachete de croazieră Storm Shadow, conform unui raport citat de Bloomberg și Sky News. Numărul rachetelor nu a fost specificat. Sursele susțin că noul ajutor militar are rolul de a sprijini Ucraina pe parcursul iernii atunci când rușii ar putea să-și intensifice atacurile.

Informația apare după ce președintele american Donald Trump a declarat că în prezent nu ia în considerare trimiterea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina.

Rachetele Storm Shadow cu rază lungă de acțiune, care costă fiecare aproximativ 2 milioane de lire sterline, au mai fost folosite de ucraineni și au avut efecte devastatoare. În Marea Neagră, ucrainenii au scufundat sau avariat mai multe nave rusești și în Rusia au lovit o uzină chimică.

Ucraina a mai primit un sistem antirachetă Patriot

Volodimir Zelenski a anunţat duminică livrarea unui sistem antirachetă Patriot de către Germania.

„Am consolidat componenţa Patriot a apărării noastre aeriene ucrainene. Mulţumesc personal Germaniei şi cancelarului Friedrich Merz pentru acest pas comun în protejarea vieţilor omeneşti de teroarea rusă”, a transmis președintele Ucrainei.

Zelenski a afirmat că atacurile aeriene reprezintă „principala strategie” a liderului rus Vladimir Putin în război.

„De aceea, fiecare întărire a apărării noastre aeriene ne aduce literalmente mai aproape de sfârşitul războiului, pe care îl aşteptăm cu toţii. Cu cât Rusia câştigă mai puţin, cu atât este mai mare motivaţia sa de a pune capăt războiului”, a argumentat el.

Today, we can already say there is a good result for our air defense – Ukraine now has more Patriots. I thank Chancellor Merz, I thank Germany, and everyone who helps – our agreements have been fulfilled. More Patriots are now in Ukraine and being put into operation. Of course,… pic.twitter.com/WW8qpOw84A — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2025

Foto: Profimedia

