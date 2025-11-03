Trump s-a decis: SUA nu vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk. Cum a reacționat Kremlinul

Preşedintele Statelor Unite a decis că nu este momentul să livreze Ucrainei rachetele Tomahawk cerute. Donald Trump a vorbit cu presa americană duminică despre acest subiect extrem de sensibil.

La bordul Air Force One, liderul de la Casa Albă a spus că nu dorește escaladarea conflictului dintre Rusia și Ucraina.

„Nu, nu chiar!”

Tomahawk sunt rachete cu rază lungă de acţiune ce pot atinge ținte din interiorul Federației Ruse. Volodimir Zelenski a solicitat insistent în ultima perioadă să primească acest tip de arme.

Nici măcar planul europenilor, ca țările NATO să cumpere astfel de rachete de la americani, pe care ulterior să le transfere Kievului, nu îl încântă pe Donald Trump. Președintele SUA spune că nu doreşte escaladarea conflictului, înțelegând care pot fi consecințele lovirii Moscovei cu rachete de proveniență americană.

Într-un zbor spre Washington de la Palm Beach, Florida, unde are reședința, Trump a fost întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor Tomahawk. „Nu, nu chiar”, a răspuns liderul de la Casa Albă. Totuși, el a adăugat că s-ar putea răzgândi, notează presa americană.

Donald Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat, la 22 octombrie, la Casa Albă, despre livrarea de rachete Tomahawk. Rutte a declarat că decizia finală aparţine Statelor Unite.

CNN reamintește că Pentagonul a dat undă verde Administrației Trump pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, evaluând că acest demers nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km și pot lovi adânc în interiorul Federației Ruse, inclusiv pot atinge ținte din Moscova.

Totuși, Vladimir Putin și liderii ruși au avertizat cu privire la trimiterea de rachete Tomahawk pe frontul din Ucraina, ameninţând cu o ripostă foarte puternică dacă acest lucru se va întâmpla.

