Ucraina acuză Rusia că ar fi lansat un ATAC de amploare asupra infrastructurii sale energetice

Rusia a lansat un „atac masiv” asupra infrastructurii energetice din Ucraina, au declarat mai mulți oficiali ucraineni de rang înalt vineri.

Potrivit acestora, cel puțin o persoană a murit în urma atacului, iar mai multe părți ale capitalei Kiev au rămas fără energie electrică. CNN notează că Moscova pare să folosească din nou o tactică utilizată în anii precedenți, privându-i pe ucraineni de energie electrică și căldură înainte de lunile de iarnă. Rusia a început să atace tot mai puternic infrastructura energetică a Ucrainei la sfârșitul lunii septembrie.

Atacurile au avut loc aproape zilnic de atunci, ținte fiind printre instalațiile de generare a energiei, inclusiv producția și distribuția de gaze.

Rusia, acuzată că vrea să provoace o criză energetică în prag de iarnă în Ucraina

Ministerul Apărării din Rusia a declarat vineri, într-un comunicat transmis pe Telegram, că a lansat un atac „masiv” care vizează infrastructura energetică a Ucrainei, ca răspuns la „atacurile teroriste ale regimului de la Kiev asupra unor ținte civile de pe teritoriul rus”.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a numit atacul de vineri „un atac cinic și calculat, realizat cu peste 450 de drone și peste 30 de rachete care vizează tot ceea ce susține viața normală, tot ceea ce rușii vor să distrugă”.

„Tocmai infrastructura civilă și energetică reprezintă principala țintă a atacurilor Rusiei înainte de sezonul de încălzire”, a adăugat el.

„Scopul Rusiei este să ne lase în întuneric, fără apă și căldură”, a declarat guvernatorul regiunii Kiev, Mykola Kalashnik, care a adăugat că aproximativ 28.000 de familii din districtele Brovary și Boryspil au rămas fără curent electric.

Penele de curent au afectat, de asemenea, peste 16.500 de gospodării și 800 de companii în regiunea Poltava, a declarat guvernatorul acesteia, Volodimir Kogut.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Kremlinul neagă că eforturile Rusiei și ale SUA de a pune capăt războiului din Ucraina au fost epuizate

Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk

Sursa foto: Profimedia