Beijingul respinge planul dezarmării nucleare propus de TRUMP/ „Forțele Chinei și ale SUA nu sunt la același nivel”

China a respins planul de dezarmare nucleară, insistând că este „nerezonabil și nerealist” să participe la negocieri privind această problemă alături de SUA și Rusia.

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe a făcut aceste declarații după ce președintele SUA, Donald Trump, a dezvăluit că a discutat despre controlul armelor nucleare cu omologul său rus, Vladimir Putin, și că dorește ca Beijingul să se alăture.

„Forțele nucleare ale Chinei și ale SUA nu sunt la același nivel, iar mediul strategic de securitate și politicile nucleare ale celor două state sunt total diferite”, a transmis Guo.

China urmărește o politică conform căreia nu va fi primul stat care folosește arme nucleare. Beijingul a transmis, în repetate rânduri, că nu se va angaja într-o cursă a înarmării cu nicio țară.

Trump pledează pentru desfășurarea unor discuții cu Rusia și China privind problema nucleară

„Țările cu cele mai mari arsenale nucleare ar trebui să își îndeplinească cu seriozitate responsabilitățile prioritare pentru dezarmarea nucleară”, a subliniat Guo.

Trump a declarat luni, cu ocazia întâlnirii cu președintele sud-coreean, Lee Jae-Myung, că „unul dintre obiectivele sale” este să discute despre „denuclearizare” cu Rusia și China, potrivit agenției de presă Reuters.

„Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte important, dar Rusia este dispusă să o facă și cred că și China va fi dispusă. Nu putem permite proliferarea armelor nucleare. Trebuie să oprim armele nucleare. Puterea este prea mare”, a subliniat Trump.

Pentagonul a declarat că, în pofida poziției sale publice, China și-ar putea folosi arsenalul nuclear ca răspuns la atacuri convenționale. De asemenea, Beijingul ar putea lua în considerare utilizarea armamentului nuclear dacă o înfrângere convențională în Taiwan „ar amenința grav” supraviețuirea regimului comunist, conform Pentagonului.

