Ucraina anunță că a atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din RUSIA, un terminal petrolier și un depozit de armament din Crimeea

06 oct. 2025, 18:02, Știri externe
Dronele ucrainene au atacat cel mai mare depozit de petrol din Feodosia, în Crimeea.

Drone și rachete ucrainene cu rază lungă de acțiune au atacat una din cele mai mari fabrici de muniție din Rusia, un terminal petrolier cheie și un depozit important de armament în spatele liniei frontului, au declarat luni președintele Volodimir Zelenski și reprezentanții forțelor armate ale Ucrainei.

Statul Major ucrainean a declarat că a atacat uzina de muniție Sverdlov din regiunea Nijni Novgorod din vestul Rusiei, provocând mai multe explozii și un incendiu.

Fabrica, situată în orașul Dzerjinsk din regiunea Nijni Novgorod, la 800 de kilometri de granița cu Ucraina, este „unul dintre cei mai mari producători de explozibili din Rusia”, a declarat Statul Major ucrainean.

Fabrica furnizează forțelor ruse muniție de aviație și artilerie, bombe de aviație și muniție antiaerienă și antitanc.

Mai devreme în cursul aceleiași nopți, dronele ucrainene au atacat terminalul petrolier din Feodosia, în Crimeea, declanșând un incendiu masiv care era vizibil de la zeci de kilometri, potrivit Statului Major al Ucrainei.

Forțele ucrainene au vizat, de asemenea, un depozit de muniție aparținând Armatei a 18-a din Crimeea, a declarat Statul Major ucrainean, adăugând că rezultatele acelui atac sunt încă în curs de evaluare.

Anunțul autorităților ruse

Autoritățile ruse au recunoscut că a existat un atac major cu drone ucrainene asupra a 14 regiuni din Rusia, precum și în Crimeea și în jurul Mării Negre și a Mării Azov.

Rușii au oferit puține detalii în afară de afirmația că apărarea aeriană a doborât 251 de drone ucrainene – ceea ce ar însemna unul dintre cele mai mari atacuri ucrainene în interiorul teritoriului Rusiei de la începutul războiului.

Guvernatorul regiunii Nijni Novgorod a declarat că apărarea aeriană a oprit cu succes un atac cu 20 de drone ucrainene asupra unei zone industriale în care se află și fabrica de muniție și că nicio instalație nu a fost avariată.

Oficialii ucraineni au sugerat că ar dori ca Statele Unite să le furnizeze rachete de croazieră Tomahawk, astfel încât mai multe obiective din spatele liniei frontului să poată fi vizate, conform Associated Press.

Volodimir Zelenski: În ultimele zile Ucraina a folosit exclusiv arme de fabricație ucraineană

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina folosește din ce în ce mai mult drone cu rază lungă de acțiune fabricate pe plan intern și se așteaptă să sporească producția dacă poate obține finanțare din străinătate.

El a indicat, de asemenea, că Ucraina a folosit rachete de producție proprie pentru atacurile din interiorul teritoriului rusesc.

„Principalul lucru de înțeles este că în ultimele zile Ucraina a folosit exclusiv arme de fabricație ucraineană, nu doar drone”, a declarat Zelenski în timpul unei conferințe de presă cu premierul olandez Dick Schoof la Kiev. „Ne așteptăm la capacități mai mari, dar acestea depind de resursele financiare.”

Ucraina ar putea începe să exporte surplusul de armament până la sfârșitul acestui an

Industria de apărare a Ucrainei ar putea începe să exporte producția surplus până la sfârșitul acestui an, folosind veniturile pentru a ajuta la cumpărarea de sisteme sofisticate pe care nu le poate fabrica singură, a declarat luni Zelenski.

„Deja pe front, peste 40% din armele folosite sunt arme produse în Ucraina sau cu Ucraina”, a spus Zelenski.

„A sosit momentul să lansăm exportul de armament ucrainean – acele tipuri de arme pe care le avem în surplus și, prin urmare, pot fi exportate, astfel încât să existe finanțare pentru acele tipuri de arme care sunt necesare în special pentru apărare”, a spus Zelenski, referindu-se posibil la sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA.

El a spus că Ucraina are deja acorduri pentru a începe exporturile către Europa, Statele Unite și Orientul Mijlociu, iar achizițiile ar putea începe până la sfârșitul acestui an.

