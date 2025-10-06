SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că propunerea omologului său rus, Vladimir Putin, de a menține voluntar limitele privind armele nucleare strategice desfășurate „sună ca o idee bună”.

Putin s-a oferit, luna trecută, să mențină în mod voluntar limitele care vizează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare ale lumii, stabilite în acordul New START din 2010, care expiră în luna februarie, în cazul în care Statele Unite urmează același demers.

„Mie mi se pare o idee bună”, a declarat Trump.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, a declarat, săptămâna trecută, că Moscova încă așteaptă ca Trump să răspundă la propunerea lui Putin de a menține în mod voluntar limitele armelor nucleare strategice desfășurate, odată ce expiră un tratat-cheie de control al armelor.

Putin avertizează SUA împotriva furnizării rachetelor Tomahawks către Ucraina

Pe de altă parte, tensiunile dintre SUA și Rusia se intensifică odată cu desfășurarea războiului din Ucraina. Duminică, Putin a avertizat că o decizie a Statelor Unite de a furniza rachete Tomahawks cu rază lungă de acțiune Ucrainei ar distruge relația Moscovei cu Washingtonul, potrivit agenției de presă Reuters.

Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat, luna trecută, că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete care ar putea lovi în interiorul Rusiei, ajungând inclusiv la Moscova, deși nu a fost anunțată o decizie definitivă.

Trump, care și-a exprimat dezamăgirea față de Putin pentru că nu a luat măsuri pentru a pune capăt războiului din Ucraina, nu a fost întrebat duminică despre perspectiva furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei.

„Acest lucru va conduce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a declarat Putin

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Vladimir Putin spune că relațiile Rusiei cu SUA ar fi DISTRUSE dacă Washingtonul va trimite rachete Tomahawk Ucrainei

Pakistanul avertizează că planul lui TRUMP pentru Fâșia Gaza nu este în conformitate cu propunerea țărilor musulmane