Ucraina este la mâna europenilor. În timp ce Trump anunță că SUA nu va mai finanța livrările de arme către Kiev, Germania pregătește un buget uriaș pentru 2026

Statele Unite au încetat să mai cheltuiască bani pentru a sprijini Ucraina, ba chiar au început să primească fonduri prin intermediul NATO, din vânzările de arme, a declarat președintele Donald Trump în timpul unei conferințe de la Casa Albă pe 10 noiembrie.

Trump și-a reiterat afirmația că el și administrația sa au pus capăt unui umăr de opt ​​războaie, în numai nouă luni, și a promis că „va avea grijă” de agresiunea armată a Rusiei împotriva Ucrainei.

„Uitați-vă la pagubele pe care Rusia și Ucraina ni le-au făcut ca țară. Am cheltuit 350 de miliarde de dolari. Nu mai cheltuim bani. Acum ne plătesc prin NATO”, a spus oficialul american, ptrivit publicației The New voice of Ukraine.

Potrivit lui Trump, situația actuală dintre Rusia și Ucraina nu prezintă riscul unui război mai amplu.

„Dacă aș fi fost președinte mai devreme, acest război nu ar fi avut loc. Și dacă nu aș fi fost președinte, ar fi putut duce la al Treilea Război Mondial. Dar asta nu se va întâmpla”, a adăugat el.

Trump nu a precizat la ce se referă exact, însă potrivit publicației, este posibil ca acesta să fi avut în vedere programul PURL – Prioritized Ukraine Requirements List (Lista prioritară a necesităților Ucrainei).

Programul PURL este o inițiativă comună a Statelor Unite și NATO, creată pentru a sistematiza și coordona asistența militară acordată Ucrainei. Lista stabilește tipurile de armament, echipamente, muniții și resurse logistice de care Ucraina are cea mai mare nevoie pentru a-și consolida capacitățile de apărare. Pe baza acesteia, aliații decid ce livrări efectuează, cum împart ajutoarele și cum planifică producția.

Pe 17 septembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că primele două pachete de ajutor militar din cadrul programului PURL vor include rachete pentru sistemele de apărare aeriană Patriot și HIMARS.

Pe 18 septembrie, postul public de radio și televiziune Suspilne a relatat că Ucraina a primit primul transport de echipamente militare furnizate în cadrul acordului SUA-NATO prin inițiativa PURL.

Ajutorul Germaniei pentru Ucraina va crește la 11,5 miliarde de euro în 2026

Între timp, însă, Guvernul german a anunțat că intenționează să își mărească sprijinul pentru Ucraina în apărarea împotriva atacului rusesc la peste 11,5 miliarde de euro anul viitor. Informația a apărut într-un document al Ministerului Finanțelor, pregătit pentru deliberările finale ale Comisiei de Buget, privind proiectul de buget pentru 2026, obținut de Reuters luni seară.

Linia bugetară destinată „reconstrucției capacității statelor atacate cu încălcarea dreptului internațional în domeniile securității, apărării și stabilizării” va fi majorată cu trei miliarde de euro, ajungând la aproximativ 11,55 miliarde de euro, față de proiectul guvernului. Surse guvernamentale au declarat, săptămâna trecută, că fondurile suplimentare sunt destinate artileriei, dronelor și vehiculelor blindate, precum și înlocuirii a două sisteme de rachete de apărare aeriană Patriot, relatează NTV.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Statele Unite suspendă livrările de arme către NATO din cauza shutdown-ului guvernamental. Ce țări vor fi afectate

Industria de armament a Ucrainei renaște din cenușă. Kievul se laudă cu rachete ce pot lovi la 3.000 km și drone din motoare de mașini de tuns iarba