În timp ce Europa și SUA se gândesc ce arme să trimită pentru a ajuta în războiul împotriva Rusiei, Ucraina merge mai departe cu rachete și drone fabricate intern, realizate din imprimante cu carbon și motoare de mașini de tuns iarba, arată o analiză realizată de The Independent.

Potrivit sursei citate, națiunea care a redefinit modul în care se poartă un război a fost forțată să intre într-o lume improvizată a producției de arme, combinând tehnologia veche cu cunoștințele IT. Munca Ucrainei începe acum să dea roade, arată jurnaliștii The Independent.

Cea mai recentă inovație a națiunii este o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de 3.000 km, o viteză maximă de 900 km/h și o sarcină utilă de peste o tonă, care a fost utilizată în atacuri adânc în teritoriul rus.

„Flamingo”, noua super-rachetă a Ucrainei

Racheta FP-5 „Flamingo” este propulsată de un motor turbofan din era sovietică, fixat în partea superioară. Unele dintre aceste motoare au fost recuperate din gropile de gunoi, precizează sursa citată.

“Are o rază de acțiune de două ori mai mare decât racheta americană Tomahawk, transportă de două ori mai multă explozivă și costă aproximativ la fel. Principalul său avantaj este însă faptul că se află sub controlul deplin al forțelor armate ucrainene.“, a relatat jurnalistul Sam Kiley din Kiev.

Marea Britanie și Franța au limitat utilizarea rachetelor de croazieră anglo-franceze Storm Shadow la ținte rusești din Ucraina timp de mai multe luni.

De asemenea, Statele Unite au limitat capacitatea Ucrainei de a utiliza rachetele americane ATACM împotriva țintelor rusești din Rusia și nu au decis încă dacă vor autoriza accesul la rachetele Tomahawk, care ar fi plătite de aliații europeni.

În schimb, Kievul poate lansa rachetele Flamingo asupra oricărei ținte, precizează Sam Kiley.

“Nu este supus niciunei restricții din partea „aliaților” Ucrainei în ceea ce privește acțiunile pe care le poate întreprinde în lupta împotriva trupelor ruse de invazie.“, mai arată sursa citată.

Prototipurile au fost vopsite în roz pentru a fi mai ușor de recuperat după zborurile de testare. Acestea lovesc adânc în interiorul Rusiei și sunt concepute pentru a distruge capacitatea Moscovei de a purta război în Ucraina.

Atacarea rafinăriilor de petrol a avut un efect măsurabil. Rusia a pierdut uneori aproximativ 20% din capacitatea sa de combustibil, iar prețurile la pompă au crescut cu 10%.

60% din arme sunt fabricate în Ucraina

Având în vedere incertitudinea aprovizionării cu arme din Occident, Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina produce în prezent aproximativ 60% din arme.

„Când ai un pistol îndreptat spre cap, nu te gândești la standarde, ci la faptul că «ar trebui să funcționeze»”, spune Iyna Terekh, directorul tehnic al Fire Point, care produce, printre alte muniții și Flamingos. „Marea realizare a guvernului ucrainean este reducerea la minimum a presiunii birocratice, astfel încât tehnologia să poată prospera. Și asta s-a întâmplat în cazul companiei noastre. Nu ne-a interesat să respectăm standardele NATO. Ne-a interesat doar ca armele noastre să fie eficiente pe front, nu pe hârtie. Drept urmare, am putut produce o armă foarte eficientă.”, spune Iyna Terekh.

Drone de tip Shahed – FP1 și FP2, produse în Ucraina

Pe lângă Flamingos, Fire Point produce și drone de tip Shahed cu rază de acțiune mai scurtă, FP1 și FP2. Primele au fost utilizate frecvent pentru a ataca Rusia până la Moscova.

Cele din urmă, care transportă o sarcină utilă de 150 kg, au fost confundate cu rachete americane cu rază lungă de acțiune datorită puterii lor explozive.

Valoarea lor constă în faptul că sunt ieftine și rapid de fabricat. Este nevoie de câteva ore pentru a fabrica aripile și de 30 de minute pentru a modela fuselajul dintr-un amestec de plastic și carbon. Piesele ușoare sunt lipite cu imprimante de carbon, utilizează motoare de mașini de tuns iarba și se bazează pe sisteme de navigație open source.

Terekh insistă că nu se fac economii la componentele electronice ale armelor, deoarece acestea sunt proiectate pentru a evita sistemele rusești de bruiaj.

FP1 și FP2 costă aproximativ 50.000 de dolari fiecare. Oficialii ucraineni estimează că modelele moderne Shahed pot costa până la 250.000 de dolari fiecare. Estimările independente situează prețul dronelor fabricate în Rusia la aproximativ 80.000 de dolari.

Pentru Ucraina, concurența prețurilor este importantă. Uniunea Europeană, cel mai mare susținător al Kievului, este un bloc economic de cel puțin nouă ori mai mare decât economia Rusiei, cu o putere de cumpărare de patru ori mai mare.

Aliații Ucrainei pot cheltui mai mult decât Rusia, dacă doresc, dar până acum nu au făcut-o, mai arată The Independent.

Ucraina se bazează pe startup-uri precum Fire Point și General Cherry – aceasta din urmă producând mii de drone interceptoare pe săptămână – pentru a se confrunta cu Shahed-ii ruși și a proteja trupele de pe linia frontului, unde luptele s-au transformat din război de tranșee într-o groază cumplită pentru infanteria vânată individual de minuscule drone mortale.

În producție, imprimantele 3D zumzăie zi și noapte în locații secrete din Ucraina. În cabine din întreaga țară, burghiele țipă, lipiturile ard, iar circuitele sunt instalate pentru quadcoptere semi-autonome care vor fi zburate spre rachete în fiecare noapte.

Industria de armament a Ucrainei valorează acum doar 1 miliard de dolari, dar crește foarte rapid, mai adaugă specialiștii.

