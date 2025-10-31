Prima pagină » Știri externe » Spania va găzdui un summit „secret” al „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, pe 4 noiembrie

Olga Borșcevschi
31 oct. 2025, 13:51, Știri externe
Spania va găzdui o întâlnire secretă a „Coaliției celor dispuși” privind Ucraina, relatează El Mundo. Delegați din 35 de țări vor participa la această întâlnire sub măsuri stricte de confidențialitate, participanții fiind avertizați să nu divulge niciun detaliu despre întâlnire.

Ministerul Afacerilor Externe al Spaniei va găzdui marți, 4 noiembrie, un summit „secret și privat” al „Coaliției celor dispuși”. Este vorba despre o întâlnire la nivelul directorilor generali din cele 35 de țări membre ale coaliției, menită să stabilească cum poate fi continuat ajutorul pentru Ucraina

Întâlnirea a fost organizată cu maximă discreție. Participanții au fost avertizați că telefoanele mobile sunt interzise (acestea vor fi depozitate într-un spațiu special) și că întâlnirea nu trebuie mediatizată,

„Delegații sunt rugați să nu publice informații despre reuniune pe platformele publice sau pe rețelele sociale”, se arată în document.

Participanții vor discuta despre cum se poate promova un sprijin sporit pentru Ucraina, cu scopul de a continua discuțiile privind nevoile financiare urgente ale țării, inclusiv cele legate de eforturile sale militare și de apărare, precum și despre coordonarea inițiativelor care vizează creșterea presiunii asupra Rusiei.

