UE intensifică războiul economic cu Rusia: pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni

08 nov. 2025, 21:31, Știri externe
UE pregătește al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și Belarusului. 

Ministrul finanțelor din Lituania a anunțat că Uniunea Europeană a început pregătirea unui nou pachet de sancțiuni, deja al 20-lea, împotriva Rusiei.

La Vilnius s-a subliniat că restricțiile trebuie să se aplice nu doar Moscovei, ci și regimului lui Lukașenko, care ajută Kremlinul să ocolească măsurile anterioare și participă la atacuri hibride asupra UE.

