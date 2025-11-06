Guvernul bulgar a pregătit o nouă lege care îi va permite să decidă cine va cumpăra acțiunile companiei petroliere Lukoil din Bulgaria. Majoritatea din Adunarea Națională de la Sofia a trecut peste decizia președintelui și a confirmat rolul serviciilor de informații în privința vânzării activelor companiei petroliere rusești din Bulgaria.

Burgas este singura rafinărie din Bulgaria și este parte importantă a imperiului Lukoil din Europa.

Anterior, președintele bulgar, Rumen Radev, a respins amendamentele care le permiteau serviciilor de informații să verifice și să aprobe cine va putea cumpăra activele Lukoil, iar deținătorul activelor rusești nu va putea contesta această decizie.

Compania Gunvor vrea să preia toate activele deținute de Lukoil. Compania, cu sediul în Elveția, este fondată de Gennady Timchenko, un oligarch apropiat de Vladimir Putin. În România, compania rusească deține rafinăria Petrotel-Lukoil, la care statul român nu are nici o participație, și rețeaua Lukoil România, care gestionează în prezent 320 de stații de distribuție.

Până la găsirea unui nou proprietar, Bulgaria preia controlul

Bulgaria se pregătește să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil din Burgas și să o vândă unui nou proprietar. Burgas este singura rafinărie de petrol din Bulgaria și, ca parte a Lukoil, riscă să fie închisă din cauza sancțiunilor impuse de Donald Trump.

Știre în curs de actualizare.

Recomandările autorului: