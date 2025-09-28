Ultimul apel al lui Nicușor Dan către moldoveni: „Mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot!”

Nicușor Dan a transmis duminică după-amiază un ultim mesaj către cetățenii Republicii Moldova. Președintele României îi încurajează să iasă la vot. „Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism”.

”Dragi basarabeni, mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot. Sunt alegeri decisive, cele mai importante din Republica Moldova, după comunism. De alegerile acestea depinde viitorul vostru, al familie voastre, al Republicii Moldova. Ieșiți la vot!”, a transmis Nicușor Dan.

Din totalul votanților, până la ora 18 au votat 1,37 de milioane de cetățeni, ceea ce reprezintă 45,73% din totalul votanților. La secțiile de vot din Republica Moldova au votat 1,16 milioane de persoane, iar la secțiile din România au votat 25 de mii de persoane.

Ultima chemare la vot a Maiei Sandu

Şi preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, face un apel, duminică, către cetăţenii moldoveni, să meargă la vot în Franţa, în Spania, în Irlanda, în România, în toate ţările în care se găsesc astăzi, arătând că Moldova este ţara lor, nu a grupării criminale Şor.

”Haideţi să demonstrăm că noi suntem mai puternici decât banii lor murdari!”, spune Maia Sandu, care arată că au rapoarte despre transportarea ilegală a alegătorilor la secţii de votare din afara ţării, contra unor sume de bani, şi situaţii de alertă falsă cu bombă, în mai multe ţări dar şi cazuri de aşa zis carusel, când se încearcă scoatea buletinului de vot curat, din secţia de vot, pentru ca ulterior să fie introdus deja, cu ştampila pusă.

În plus, spune Maia Sandu, sunt multe cazuri când oameni din reţeaua Şor încearcă să împiedice procesul de vot, mai ales în secţiile unde prezenţa este mare.

