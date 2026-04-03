Un al doilea avion american a fost doborât de iranieni într-o singură zi

Donald Trump a afirmat recent că apărarea aeriană a Iranului este distrusă complet, iar avioanele americane pot zbura nestingherite în spațiul aerian al acestuia. Chiar și așa, în doar o zi, Statele Unite au pierdut două avioane de vânătoare, iar un elicopter Black Hawk a fost avariat în cadrul operațiunii de salvare a celor doi piloți catapultați în teritoriul inamic.

Primul incident a implicat un avion de atac la sol A-10 Warthog, care s-a prăbușit în apropierea Strâmtorii Ormuz. Singurul pilot aflat la manșa avionului a fost salvat cu succes, dar circumstanțele prăbușirii nu sunt cunoscute. Aproape simultan, un avion de vânătoare F-15E Strike Eagle a fost doborât deasupra Iranului. În urma operațiunilor ample de căutare, unul dintre piloți a fost salvat, iar operațiunea de căutare și salvare continuă pentru al doilea pilot. Pe lângă cele două avioane doborâte, în cadrul operațiunilor de căutare, Iranul ar fi avariat și un elicopter american.

Serviciile secrete americane anunță că jumătate din rachetele iraniene sunt intacte

După mai bine de cinci săptămâni de război în Orientul Mijlociu și mii de ținte atacate de Statele Unite și Israel, Iranul încă mai are capacitatea de a opera rachete și drone. Aproape jumătate din lansatoarele de rachete iraniene sunt intacte, iar mii de drone de atac rămân în arsenalul Teheranului, în ciuda bombardamentelor zilnice, arată ultimele evaluări ale serviciilor secrete americane.

„Sunt încă foarte pregătiți să provoace haos absolut în întreaga regiune”, a declarat una dintre surse pentru CNN.

Cu toate acestea, președintele american ne oferă o altă perspectivă. Într-un discurs adresat națiunii miercuri seară, Trump a declarat că „capacitatea Iranului de a lansa rachete și drone este dramatic redusă, iar fabricile lor de arme și lansatoarele de rachete sunt făcute bucăți, au mai rămas foarte puține”.

Până miercuri, SUA au atacat peste 12.300 de ținte în Iran, potrivit Comandamentului Central al SUA. Sursele au declarat că informațiile au arătat că armata americană a degradat capacitățile militare ale Iranului, dar, cu toate acestea, iranienii au reușit să doboare două avioane de luptă americane.

