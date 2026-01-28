Un american i-a făcut o propunere „surprinzătoare“ lui Trump în Iowa: „Pot să mă rog pentru dumneavoastră“. Reacția președintelui SUA

Donald Trump a avut parte de o cerere neașteptată în timpul unei opriri la un restaurant din Iowa, de marți. Un client l-a întrebat pe președintele Statelor Unite dacă se poate ruga pentru el înainte de discursul pe care urma să-l susțină în Des Moines, relatează Fox News.

Videoclipul distribuit pe X de Margo Martin, consilier la Casa Albă, arată momentul petrecut în restaurantul Machine Shed, unde un bărbat din mulțime s-a adresat direct lui Trump.

„Pot să mă rog pentru dumneavoastră, foarte repede?”, a întrebat bărbatul. „Desigur! Haideți, să începem”, a răspuns Trump, aplecând capul în timp ce bărbatul începea să se roage.

În rugăciunea scurtă, americanul i-a mulțumit lui Dumnezeu pentru președinte și a cerut înțelepciune, discernământ, pace și protecție, iar ceilalți clienți ai restaurantului s-au alăturat rugăciunii.

„Doamne Dumnezeule, îți mulțumim pentru acest președinte”, a spus bărbatul în timpul rugăciunii, „Doamne, îți mulțumim pentru el și pentru potențialul său. Îți mulțumim pentru înțelepciunea continuă, ne rugăm pentru discernământ. Ne rugăm pentru speranță, ne rugăm pentru mai multă pace, Doamne”.

Momentul neprevăzut a avut loc când Trump a făcut o oprire la restaurantul din Iowa înainte de a se îndrepta spre zona Des Moines pentru a ține un discurs de lansare a campaniei pentru alegerile din 2026. În videoclip se vede cum clienții stau în picioare în apropiere la finalul rugăciunii, care a fost urmată de aplauze și cuvinte de laudă: „Amin, slavă Domnului”.

Casa Albă a lansat recent o invitație națională la rugăciune și reînnoire spirituală înaintea celei de-a 250-a aniversări a Statelor Unite. Într-o declarație publicată de administrație, Trump i-a încurajat pe americani să se roage pentru națiune și poporul său, spunând că țara a fost „susținută și întărită de rugăciune” de mult timp.

Trump a adăugat că, în timp ce națiunea se pregătește să sărbătorească 250 de ani de la fondare, americanii ar trebui să se rededice unei „națiuni sub Dumnezeu”.

