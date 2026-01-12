Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni la Vatican pe lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Le Figaro. Audiența la Papa, care nu a fost anunțată în prealabil, are loc cu puțin timp înainte de călătoria acesteia la Washington din această săptămână, unde este programată o întrevedere cu Donald Trump.

Vaticanul nu a oferit detalii despre această întâlnire și despre subiectele discutate. Numele liderului opoziției venezuelene a apărut pur și simplu pe lista persoanelor primite de Papă în această dimineață. Sfântul Scaun a menținut un echilibru diplomatic delicat cu Venezuela în ultimele luni și a favorizat în același timp o abordare prudentă și discretă. În luna decembrie, autoirtățile de la venezuelene au confiscat pașaportul cardinalului Balthazar Porras Cardozo, arhiepiscop emerit de Caracas, ceea ce denotă o presiune crescândă asupra Bisericii din Venezuela.

Această întâlnire are loc la mai puțin de o săptămână după o conversație telefonică între secretarul de stat american Marco Rubio și cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, în timpul căreia au discutat situația din Venezuela, potrivit Casei Albe.

Vineri, într-un discurs adresat corpului diplomatic, Papa american și-a reiterat apelul „ de a respecta voința poporului venezuelean și de a se angaja să protejeze drepturile omului și civile ale tuturor ”. De asemenea, el și-a exprimat „ profunda îngrijorare ” cu privire la „ escaladarea tensiunilor din Marea Caraibelor și de-a lungul coastei Pacificului american ”.

