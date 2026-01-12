Prima pagină » Știri externe » Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

12 ian. 2026, 18:16, Știri externe
Înainte de întâlnirea cu Donald Trump, lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a fost primită de Papa Leon al XIV-lea la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a primit-o luni la Vatican pe lidera opoziției din Venezuela și laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2025, Maria Corina Machado, potrivit unui comunicat al Vaticanului, scrie Le Figaro. Audiența la Papa, care nu a fost anunțată în prealabil, are loc cu puțin timp înainte de călătoria acesteia la Washington din această săptămână, unde este programată o întrevedere cu Donald Trump.

Vaticanul nu a oferit detalii despre această întâlnire și despre subiectele discutate. Numele liderului opoziției venezuelene a apărut pur și simplu pe lista persoanelor primite de Papă în această dimineață. Sfântul Scaun a menținut un echilibru diplomatic delicat cu Venezuela în ultimele luni și a favorizat în același timp o abordare prudentă și discretă.  În luna decembrie, autoirtățile de la venezuelene au confiscat pașaportul cardinalului Balthazar Porras Cardozo, arhiepiscop emerit de Caracas, ceea ce denotă o presiune crescândă asupra Bisericii din Venezuela.

Această întâlnire are loc la mai puțin de o săptămână după o conversație telefonică între secretarul de stat american  Marco Rubio  și cardinalul Pietro Parolin, secretar de stat al Sfântului Scaun, în timpul căreia au discutat situația din Venezuela, potrivit Casei Albe.

Vineri, într-un discurs adresat corpului diplomatic, Papa american și-a reiterat apelul „ de a respecta voința poporului venezuelean și de a se angaja să protejeze drepturile omului și civile ale tuturor ”. De asemenea, el și-a exprimat „ profunda îngrijorare ” cu privire la „ escaladarea tensiunilor din Marea Caraibelor și de-a lungul coastei Pacificului american ”.

DECIZIE Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
18:44
Un complet ÎCCJ, condus de Lia Savonea, a stabilit că faptele în dosarul fostului primar PSD, Daniel Tudorache, nu s-au prescris
ULTIMA ORĂ Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
18:05
Radu Miruță reacționează la acuzațiile de plagiat la adresa ministrului Justiției: „Ca ministru trebuie să dai dovadă de cea mai înaltă rigoare”
SPORT Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”
17:50
Cătălin Cîrjan anunță înaintea reluării Superligii: „Ar fi un vis”
REACȚIE Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
17:45
Fostul președinte al Moldovei, Igor Dodon, îi dă replica Maiei Sandu, după ce a spus că ar vota unirea cu România: „E visul ei de a deveni președinta noii țări românești”
FLASH NEWS Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
17:41
Radu Miruță anunță că România ar putea trimite trupe în Groenlanda, după avertismentul lui Trump: „Decizia se va lua în CSAT”
FLASH NEWS Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”
17:34
Radu Miruță, ministrul Apărării, îl contrazice pe Trump privind ieșirea SUA din NATO: „Nu se va ajunge până acolo”

