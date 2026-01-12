The New York Times dezvăluie cum a dat faliment arsenalul Rusiei în Venezuela. Noi imagini din atac

Mulți analiști militari s-au întrebat, în contextul operațiunii Statelor Unite din Venezuela pantru capturarea lui Nicolas Maduro, de ce sistemele de apărare aeriană rusești, cumpărate Hugo Chávez în 2009, nu au funcționat. Potrivit New York Times, sistemele avansate de apărare aeriană ale Venezuelei, fabricate în Rusia, nici măcar nu erau conectate la radar când elicopterele americane au intervenit pentru a-l captura pe Maduro, spun oficialii americani, ceea ce a făcut ca spațiul aerian venezuelean să fie surprinzător de neprotejat cu mult înainte ca Pentagonul să lanseze atacul.

Cât de funcționale au fost echipamentele militare de proveniență rusească ale Venezuelei

Sistemele de apărare aeriană, S-300 și Buk-M2, fabricate în Rusia, trebuiau să fie un simbol al legăturilor strânse dintre guvernele de la Caracas și cel de la Moscova. Apropierea celor două state părea să ofere Rusiei o prezență tot mai mare în emisfera vestică. Cu toate acestea, Venezuela nu a putut să întrețină și să opereze sistemele S-300, unul dintre cele mai avansate sisteme antiaeriene din lume. Incapacitatea de a folosi aceste sisteme de apărare rusești a lăsat spațiul aerian al Venezuelei vulnerabil atunci când Statele Unite au lansat Operațiunea Absolute Resolve pentru al captura pe Nicolas Maduro, au declarat oficiali americani.

Incompetența armatei venezuelene a jucat un rol important

Incompetența armatei venezuelene pare să fi jucat un rol important în succesul SUA. Mult lăudate sisteme antiaeriene ale Venezuelei nu erau practic conectate când forțele americane au intrat pe cerul de deasupra capitalei Venezuelei și este posibil să nu fi funcționat de ani de zile.

„După ani de corupție, logistică deficitară și sancțiuni, toate aceste lucruri ar fi degradat cu siguranță disponibilitatea sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei”, a declarat Richard de la Torre, fost șef de stație CIA din Venezuela, care acum conduce Tower Strategy, o firmă de lobby cu sediul la Washington. „Forțele armate venezuelene erau practic nepregătite pentru atacul SUA”, a declarat Yaser Trujillo, analist militar în Venezuela. „Trupele lor nu erau dispersate, radarul de detecție nu era activat, desfășurat sau operațional. A fost un lanț de erori care le-a permis Statelor Unite să opereze cu ușurință

Rusia are o parte din vină pentru nefuncționarea sistemelor de apărare aeriană ale Venezuelei

Rusia a împărtășit eșecul, au spus oficialii și experții, deoarece instructorii și tehnicienii ruși ar fi trebuit să se asigure că sistemul este pe deplin operațional și să contribuie la menținerea acestuia în această stare.

După achiziția echipamentelor din Rusia, cu timpul, Venezuela s-a străduit să întrețină echipamentul rusesc din cauza lipsei pieselor de schimb sau a cunoștințelor tehnice necesare pentru a repara sau opera aceste echipamente militare.

„Cerințele Rusiei legate de război în Ucraina ar fi putut limita capacitatea acesteia de a susține aceste sisteme în Venezuela, de a se asigura că acestea erau pe deplin integrate”, a declarat dl de la Torre.

Pe de altă parte, doi foști oficiali americani au declarat că este posibil ca Rusia să fi lăsat aceste echipamente militare să se deterioreze în liniște pentru a evita un conflict mai mare cu Washingtonul. Dacă armata venezueleană ar fi doborât un avion american, au spus ei, consecințele negative asupra Rusiei ar fi putut fi semnificative.

Chávez a vrut să modernizeze armata cu echipamente din Rusia

Hugo Chávez a cumpărat aceste sisteme de apărare aeriană de la Rusia și aveau menirea de a remodela armata Venezuelei, care era în principal dominată cu echipamente militare de proveniență americană. După ce Sua au interzis vânzarea de arme către țara sud-americană în 2006, Caracasul s-a reorientat. În achiziția de armament care prevedea înnoirea arsenalului din Venezuela, se prevedea cumpărarea de avioane de vânătoare Su-30, tancuri T-72 și mii de sisteme de rachete sol-aer Manpads, care pot fi portabile.

„Cu aceste rachete va fi foarte dificil pentru avioanele străine să vină și să ne bombardeze”, a declarat dl Chávez în 2009, după anunțarea acordului de cumpărare a sistemelor de apărare aeriană rusești.

Este posibil ca SUA și Venezuela să fi făcut un pact cu privire la influența în Venezuela

În ultimii 15 ani, Kremlinul și-a refăcut prezența în America Latină după prăbușirea Uniunii Sovietice și i-a sporit vânzările de arme către regiune și a forjat noi alianțe, în special cea cu Venezuela, care este posibil ca în realitate să nu fi fost atât de solidă pe cât a fost prezentată de Rusia și Venezuela.

Potrivit Fionei Hill, care a condus afacerile rusești și europene în Consiliul de Securitate Națională în timpul primei administrații Trump, a spus că Moscova a semnalat Statelor Unite că le va oferi americanilor influență nestingherită în Venezuela în schimbul unei acțiuni militare în Ucraina.

Rusia și Venezuela au semnat un acord de parteneriat strategic în luna mai, când Nicolas Maduro a vizitat Moscova pentru a extinde legăturile, incluziv cooperarea în domeniul apărării. Cu toate acestea, acest acord nu a angajat niciuna dintre țări la o apărare colectivă.

SUA au vizat în special locațiile în care erau depozitate sistemele de apărare aeriană Buk, capabile să doboare avioane

O evaluare realizată de The Times a fotografiilor și videoclipurilor postate pe rețelele de socializare, împreună cu imagini din satelit, arată că armata americană a vizat în principal locațiile în care Venezuela desfășurase sau depozitase sisteme de apărare aeriană Buk. Într-o locație, unitățile de depozitare care conțineau componente ale sistemului de rachete Buk au fost distruse de avioane americane înainte de a fi desfășurate, ceea ce indică faptul că armata venezueleană nu era pregătită pentru invazia care a avut loc.

În La Guaira, un oraș de coastă care se află în apropierea orașului Caracas, mai multe videoclipuri postate online au arătat o explozie puternică la depozitele din port. Câteva zile mai târziu, guvernatorul local, José Alejandro Terán, a postat pe pagina sa de Facebook un videoclip în care vizita depozitele avariate, despre care spunea că erau folosite pentru a depozita medicamente pentru pacienții cu afecțiuni renale.

Imaginile arată, de asemenea, rămășițele arse ale unui lansator de rachete Buk rusesc, împreună cu ceea ce păreau a fi rachete sau resturi de rachetă împrăștiate între două depozite.

La doar câțiva kilometri distanță, în Catia La Mar, au fost raportate explozii puternice în timpul raidului Statelor Unite José Alejandro Terána vizitat ulterior locul atacului și a postat videoclipuri din zonă, la fel ca și alți utilizatori de pe rețelele de socializare. Imaginile arătau depozite bombardate care conțineau mai multe componente ale unui sistem Buk, inclusiv lansatoare și un vehicul de comandă, ceea ce sugerează că vehiculele de apărare aeriană fuseseră depozitate, în loc să fie operaționale.

Pe un alt aeroport, în orașul de coastă Higuerote, imagini postate online au surprins o explozie nocturnă, în timp ce un alt incendiu ardea în apropiere. Videoclipul de după incident a arătat un lansator de rachete Buk distrus.

