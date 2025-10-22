Prima pagină » Știri externe » Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria

Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria

22 oct. 2025, 10:52, Știri externe
Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria

O pensionară în vârstă de 68 de ani din Rechnitz, Austria, a fost obligată să achite o amendă de 6.000 de euro după ce, în urmă cu trei ani, a distribuit online un articol despre divorțul fostului vicecancelar Heinz-Cristian Strache.

Deși nu a avut intenții rele, femeia, grav bolnavă, trebuie să plătească 4.500 de euro cheltuieli de judecată și 1.500 de euro despăgubiri pentru Strache. Ea a cerut ajutor public.

O pensionară din Austria este bună de plată după ce a distribuit un articol

Veronika F., pensionară și grav bolnavă, suferă de boli de inimă, are deficiențe de vedere și se bazează pe o pensie de aproximativ 1.400 de euro.

„Am distribuit articolul atunci fără nicio intenție răuvoitoare”, explică ea într-un interviu pentru ziarul Krone.

Fiica ei adaugă: „Mama nu știa că instanța a declarat că articolul nu este adevărat. Chiar și-a cerut scuze domnului Strache în scris, dar sentința a fost totuși dură.”

Pentru că bătrâna nu poate achita suma integral, instanța a aprobat un plan de plată lunară de 200 de euro. „Este o catastrofă pentru ea. Nu știu cum se va descurca”, spune fiica.

Fiica ei a creat un cont de donații GoFundMe, cu titlul „Pensionar solicită ajutor din cauza procesului intentat de domnul Strache”, pentru a solicita ajutorul oamenilor pentru a plăti amenda.

Oamenii din Austria au sărit în ajutor

La numai câteva ore după ce ziarul Krone a relatat cazul ei, suma donației de 6.000 de euro a fost atinsă integral prin intermediul platformei GoFundMe.

„Încă nu-mi vine să cred, plâng tot timpul”, spune Veronika F., potrivit fiicei sale. Locuitoarea din Rechnitz este profund mișcată și extrem de bucuroasă.

Fiica pensionarei explică: „Niciodată nu ne-am fi imaginat așa ceva. Faptul că oameni din toate categoriile sociale ajută acum arată că există încă inimă și decență și că solidaritatea nu este legată de un anumit partid.”

Citește și

ACTUALITATE Muzeul Luvru se redeschide. Galeria unde a avut loc spargerea, inaccesibilă pe durata anchetei
11:08
Muzeul Luvru se redeschide. Galeria unde a avut loc spargerea, inaccesibilă pe durata anchetei
EXTERNE Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump.
10:21
Incident de securitate în SUA: o mașină a vrut să intre în Casă Albă, în apropierea reședinței lui Donald Trump.
ENERGIE China domină industria stocării energiei electrice. La ce capacitate va ajunge în următorul deceniu
10:20
China domină industria stocării energiei electrice. La ce capacitate va ajunge în următorul deceniu
EXTERNE Ce fenomen rar a apărut pe cer. Fulgere roșii surprinse în imagini
10:08
Ce fenomen rar a apărut pe cer. Fulgere roșii surprinse în imagini
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza
09:54
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 747. Hamas anunță că a dat o „lovitură severă” unui grup armat care amenință securitatea în Gaza
EXTERNE „Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
09:26
„Țara românilor” din Europa care oferă 2.500 de euro tinerilor sub 35 de ani care vor să devină șoferi de TIR. Cât câștigi lunar din această meserie
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Digi24
Grupare periculoasă destructurată de DIICOT: un bărbat se dădea drept căpitan SRI și recruta rezerviști din armată pentru misiuni
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Mesaj RO-ALERT în Tulcea: Populația avertizată asupra posibilei căderi de obiecte din spațiul aerian
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Digi24
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
,,Să deschidă ochii, Doamne…atât vreau” Alexandra este adolescenta care se zbate între viață și moarte după explozia din Rahova! Tânăra a căzut de la etajul 7 până la etajul 5
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Evz.ro
Carne de porc infectată cu pestă porcină, retrasă de pe piață
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Corneliu Botgros, noi declarații despre moartea Andreei Cuciuc: "Am văzut cum a făcut...". Unul dintre profesorii Andreei Cuciuc a amuțit când a auzit: "Cum? Este imposibil". MĂRTURIA care a oprit respirația tuturor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Test de cultură generală. În ce țară este abia anul 2016?
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”
11:07
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Doru Octavian Dumitru, după ce a făcut AVC într-un hotel din Onești. „Mulțumim medicilor din suflet”
APĂRARE Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane
10:59
Rusia a bombardat portul Izmail. MApN a ridicat două avioane F-16 și două Eurofighter germane
POLITICĂ Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului
10:45
Tensiuni în Comisia de Agricultură de la Camera Deputaților. Angajații din subordinea ministerului se plâng de lipsa înțelegerii din partea Guvernului
SPORT „Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar”
10:37
„Bijuteria” de jucător din lotul FCSB pe care antrenorii o ignoră. „E un talent extraordinar”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Economia s-a gripat. Toată lumea închide MICROÎNTREPRINDERILE”
10:30
Victor Ponta: „Economia s-a gripat. Toată lumea închide MICROÎNTREPRINDERILE”