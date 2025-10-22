Un articol distribuit i-a adus o amendă de 6.000 de euro. Ce a pățit o pensionară din Austria

O pensionară în vârstă de 68 de ani din Rechnitz, Austria, a fost obligată să achite o amendă de 6.000 de euro după ce, în urmă cu trei ani, a distribuit online un articol despre divorțul fostului vicecancelar Heinz-Cristian Strache.

Deși nu a avut intenții rele, femeia, grav bolnavă, trebuie să plătească 4.500 de euro cheltuieli de judecată și 1.500 de euro despăgubiri pentru Strache. Ea a cerut ajutor public.

Veronika F., pensionară și grav bolnavă, suferă de boli de inimă, are deficiențe de vedere și se bazează pe o pensie de aproximativ 1.400 de euro.

„Am distribuit articolul atunci fără nicio intenție răuvoitoare”, explică ea într-un interviu pentru ziarul Krone.

Fiica ei adaugă: „Mama nu știa că instanța a declarat că articolul nu este adevărat. Chiar și-a cerut scuze domnului Strache în scris, dar sentința a fost totuși dură.”

Pentru că bătrâna nu poate achita suma integral, instanța a aprobat un plan de plată lunară de 200 de euro. „Este o catastrofă pentru ea. Nu știu cum se va descurca”, spune fiica.

Fiica ei a creat un cont de donații GoFundMe, cu titlul „Pensionar solicită ajutor din cauza procesului intentat de domnul Strache”, pentru a solicita ajutorul oamenilor pentru a plăti amenda.

Oamenii din Austria au sărit în ajutor

La numai câteva ore după ce ziarul Krone a relatat cazul ei, suma donației de 6.000 de euro a fost atinsă integral prin intermediul platformei GoFundMe.

„Încă nu-mi vine să cred, plâng tot timpul”, spune Veronika F., potrivit fiicei sale. Locuitoarea din Rechnitz este profund mișcată și extrem de bucuroasă.

Fiica pensionarei explică: „Niciodată nu ne-am fi imaginat așa ceva. Faptul că oameni din toate categoriile sociale ajută acum arată că există încă inimă și decență și că solidaritatea nu este legată de un anumit partid.”