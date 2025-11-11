Prima pagină » Știri externe » Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene

Un avion de transport militar turcesc s-a prăbușit în Georgia. O misiune de căutare și salvare a fost lansată de autoritățile azere și georgiene

11 nov. 2025, 15:22, Știri externe

O aeronavă de transport militar turcă s-a prăbușit în apropierea graniței dintre Azerbaidjan și Georgia, a informat, marți, Ministerului Apărării din Turcia.

Ministerul a declarat că avionul C-130 decolase din Azerbaidjan și se întorcea în Turcia.

„O aeronavă de transport C-130 care decola din Azerbaidjan spre țara noastră s-a prăbușit în Georgia. Eforturile de căutare și salvare au fost lansate în coordonare cu autoritățile georgiene.”, a transmis Ministerul turc.

Nu era clar câți membri ai echipajului se aflau la bordul aeronavei.

În imaginile care au circulat pe rețelele de socializare, aeronava pare să se rotească de mai multe ori și să cadă incontrolabil. Potrivit martorilor, aeronava s-a prăbușit în regiunea Rustavi.

Avioanele de transport militar C-130 sunt utilizate pe scară largă de Forțele Armate Turce pentru transportul de personal și gestionarea operațiunilor de sprijin logistic.

C-130 Hercules este o platformă cunoscută pentru durabilitatea sa excepțională, capabilă să îndeplinească misiuni chiar și în condiții meteorologice și de teren dificile. Din acest motiv, producerea unui astfel de accident este neobișnuită atât din punct de vedere tehnic, cât și geografic, spun specialiștii.

Ruta Azerbaidjan-Georgia este o rută cunoscută pentru lanțurile muntoase înalte, structura densă a pădurilor, coridoarele puternice de vânt și schimbările meteorologice bruște. În această zonă geografică, operațiunile de căutare și salvare prezintă dificultăți semnificative atât în ​​ceea ce privește accesul, cât și comunicarea.

Văile înguste, ceața densă, temperaturile scăzute și vizibilitatea limitată pot încetini semnificativ progresul echipelor de salvare, susțin autoritățile turce.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Panică la un exercițiu demonstrativ al Forțelor Speciale. Ce decizie a luat un militar căruia nu i s-a deschis parașuta

Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ

