Cristian Lisandru
19 oct. 2025, 12:20, Video
Un avion militar de antrenament a fost la un pas de prăbușire, după un exercițiu scăpat de sub control. Doi militari, instructor și elev, au ajuns la spital. Aeronava a fost avariată și doar un miracol a făcut să nu se întâmple o tragedie. Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus o ANCHETĂ
Un avion militar de antrenament IAK-52 a fost la un pas de prăbușire, potrivit informațiilor și imaginilor obținute în exclusivitate de Gândul.

Joi, 16 octombrie 2025, un avion IAK-52 aparținând Bazei Aeriene de Instruire și Formare a Personalului Aeronautic „Aurel Vlaicu” Boboc, a fost implicat într-un incident, pe timpul unui zbor de instrucție.

La bordul avionului se aflau un instructor și un elev militar.

„Echipajul de la bordul avionului era format din doi militari, instructor și elev, și se află în afara oricărui pericol.
Imediat după incident aceștia au fost transportați cu ambulanța din dotarea bazei aeriene la Spitalul Județean de Urgență Buzău pentru o evaluare suplimentară completă.

Conform procedurilor standard în aceste situații, Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene a dispus constituirea unei comisii de cercetare a incidentului care analizează cauzele producerii evenimentului”, conform Boardingpass.

Instructorul și elevul pilot se află, acum, în afara oricărui pericol.

„Autoritățile nu au precizat cât de grav a fost avariat avionul”

Iakovlev Iak-52 este un avion ușor proiectat de birourile OKB Iakovlev din Moscova în anul 1976 și produs în România în perioada 1977 – 1998 de Întreprinderea de Avioane Bacău sub numele de Iak-52.

Avionul are o greutate de 998 kg gol, fiind capabil de misiuni acrobatice, ușor de manevrat la decolare și aterizare. A fost folosit în competiția internațională de acrobație până la nivelul avansat.

Până în acest moment, autoritățile nu au precizat cât de grav a fost avariat avionul.

Aceste avioane Iak-52 sunt folosite de Forțele Aeriene Române pentru instructajul inițial al elevilor piloți și pentru zboruri demonstrative.

Joi – 16 octombrie 2025 – Școala Militară de Maiștri Miliari și Subofițeri „Traian Vuia” a aniversat 105 ani de la înființare și cel puțin un avion Iak-52 a survolat, la altitudine joasă, instituția.

