Un avion F-16 s-a PRĂBUȘIT în Polonia în timpul unui zbor de antrenament. Autoritățile au deschis o anchetă

Un avion de vânătoare de tip F-16 s-a prăbușit joi în Polonia, în timpul unui zbor de antrenament care avea loc înaintea unui spectacol aviatic.

Pilotul, cunoscut în Polonia pentru experiența sa în manevrarea acestui tip de aeronavă, a murit în urma accidentului, informează TVP World.

Accidentul s-a produs joi, în jurul orei locale 19:25 (ora 20:25, ora României, n. red.), în timpul unui zbor de antrenament al echipei de demonstrații aeriene F-16 Tiger a Forțelor Aeriene Poloneze. Informația despre decesul pilotului a fost confirmată de fostul ministru de Interne polonez Tomasz Siemoniak.

Cine era pilotul mort în accidentul aviatic din Polonia

Potrivit unui comunicat al Comandamentului General al Forțelor Armate Poloneze, aeronava era pilotată de maiorul Maciej „Slab” Krakowian.

El era liderul echipei și, la începutul lunii august, a fost premiat cu Trofeul „În linie dreaptă” de către pasionații de aviație pentru „cea mai bună demonstrație de zbor” la Royal International Air Tattoo din 2025, cel mai mare spectacol aerian militar din lume.

Pilot de luptă experimentat, cu peste 1.000 de ore de zbor la bordul F-16, Krakowian era instructor o bază Bază aeriană de lângă Poznań. Comandamentul General al Forțelor Armate Poloneze a transmis joi că accidentul a implicat o aeronavă de la baza aeriană respectivă.

Krakowian se pregătise, de asemenea, în Statele Unite, timp de patru ani. Pe lângă demonstrațiile de zbor, Krakowian a urmat și o pregătire specializată și a zburat în numeroase misiuni internaționale, au transmis Forțele Armate Poloneze pe site-ul lor web.

Viceprim-ministrul și ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, s-a deplasat la locul accidentului și l-a informat și pe prim-ministrul Donald Tusk despre incident.

„Sunt la locul tragediei. În accident și-a pierdut viața un pilot al Armatei poloneze, un ofițer care și-a servit întotdeauna patria cu dăruire și mult curaj. Aduc un omagiu memoriei sale. Cele mai sincere condoleanțe familiei și celor dragi. Aceasta este o mare pierdere pentru Forțele Aeriene și întreaga Armată poloneză”, a scris Kosiniak-Kamysz pe platforma de socializare X.

Acesta este primul dezastru care implică un avion F-16 din istoria aviației poloneze, mai notează sursa citată.

