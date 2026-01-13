Prima pagină » Știri externe » Un bărbat cu deficiențe de vedere a ajuns la datorii de 70.000 de euro, după ce primăria i-a transmis facturi inaccesibile pentru el

13 ian. 2026, 20:40, Știri externe
Un bărbat nevăzător a fost pus să achite o datorie de 70.000 de euro, acumulată din cauza unor facturi trimise de autorități pe care nu le pute citi. Consiliul Județean Worcestershire din Anglia a fost obligat să își ceară scuze și să ia măsuri după ce a notificat în repetate rânduri bărbatul și a ignorat faptul că acesta era afectat de o deficiență de vedere.

Autoritățile știau că bărbatul este nevăzător

Autoritățile locale au trimis scrisori și facturi timp de doi ani, chiar dacă știau că bărbatul vede doar 10%, potrivit unei evaluări efectuate în ianuarie 2023. Situația a devenit critică în noiembrie 2024, când fiica sa, care deținea procură pentru administrarea finanțelor tatălui ei, a primit o notificare prin care i se cerea să achite datoria în termen de doar două săptămâni.

Conform raportului realizat de Ombudsmanul pentru Administrație Publică și Servicii Sociale, consiliul local a trimis prima scrisoare în ianuarie 2023 și a propus o evaluare financiară pentru costurile de îngrijire la domiciliu. După ce bărbatul nu a răspuns, consiliul i-a transmis o altă scrisoare, informându-l că va trebui să achite integral costurile îngrijirii.

În mai multe rânduri, bărbatul a exprimat confuzie cu privire la obligația de plată, inclusiv în timpul unei revizuiri medicale din mai 2023 și într-o conversație telefonică din august 2023. În cadrul acestei convorbiri, bărbatul a declarat că nu dorește să fie înregistrat oficial ca nevăzător și că nu are nevoie de sprijin suplimentar, dar a menționat că a primit o factură de 1.000 de lire sterline.

În ciuda faptului că un angajat al consiliului a recunoscut că deficiența vizuală ar fi putut împiedica răspunsul la corespondență, consiliul a continuat să trimită notificări scrise și a efectuat o evaluare financiară fără a face ajustările necesare pentru nevoile de comunicare ale bărbatului.

Fiica sa a primit o scrisoare în 2024 prin care era somată să achite datoria

În noiembrie 2024, fiica sa a primit o scrisoare prin care era somată să achite datoria acumulată de 70.000 de euro în doar două săptămâni. În plângerea sa către consiliu, aceasta a susținut că acțiunea autorităților nu a fost rezonabilă și că nu au luat în considerare deficiența de vedere a tatălui său, care pierduse 90% din capacitatea vizuală.

