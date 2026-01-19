Un copil de 12 ani a fost prins la volan de polițiști după ce a furat o mașină și a condus-o din Sibiu până în Hunedoara

Un copil de 12 ani, din Chișneu-Criș, a fost prins de polițiști după ce a furat o mașină din județul Sibiu și a condus-o până în județul Hunedoara.

Totul s-a întâmplat în noaptea de 19 ianuarie, în jurul orei 03:00. Polițiștii au încercat să oprească autoturismul pe DN7, în localitatea Câmpuri-Surduc, însă șoferul nu a tras pe dreapta și și-a continuat drumul.

„Vigilența și reacția rapidă a polițiștilor rutieri au dus la prevenirea unui posibil incident rutier grav, după ce aceștia au intervenit pentru oprirea unui autoturism condus de un minor, fără permis de conducere, vehicul care ar fi fost sustras. Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, cu sprijinul polițiștilor din județul Arad”, transmit polițiștii hunedoreni și arădeni, într-un comunicat comun.

Mașina a fost urmărită de echipaje din județele Hunedoara și Arad și a fost oprită în localitatea Milova, fără incidente rutiere. La volan se afla un minor de 12 ani, care nu deținea permis de conducere.

„Acțiunea coordonată a polițiștilor hunedoreni și arădeni a dus la oprirea autoturismului în localitatea Milova, fără a fi înregistrate evenimente rutiere (deși viteza de rulare a fost mult peste limita legală)”, transmit cele două inspectorate de poliție.

Polițiștii au stabilit că autoturismul fusese furat din județul Sibiu. Copilul nu consumase alcool. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru conducere fără permis și furt în scop de folosință.

Sursa foto: Envato

