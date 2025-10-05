Prima pagină » Știri externe » Un bariton de 29 de ani din Cluj a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe CREIER pentru îndepărtarea unei tumori

Un bariton de 29 de ani din Cluj a cântat „Nunta lui Figaro” în timp ce era operat pe CREIER pentru îndepărtarea unei tumori

06 oct. 2025, 00:29, Știri externe
Ștefan, bariton al Filarmonicii din Cluj, membru al corului „Anastasios”, a fost operat pe creier și i s-a îndepărtat o tumoră în timp ce cântase „Nunta lui Figaro”. Pacientul în vârstă de 29 de ani a ținut un adevărat recital în timp ce era supus procedurii „awake surgery” pentru ca medicul Iustinian Simion să-i verifice efectele asupra centrului vorbirii.

Tânărul avea o tumoră care i-a invadat partea stângă a creierului, pe aria motorie și cea a vorbirii. Neurochirurgul care l-a operat este fondatorul corului bizantin din care pacientul face parte.

„Am aflat seara la 11 şi dimineaţa i-am scris. În cinci minute, dânsul mi-a răspuns. Eu cu domnul doctor ne ştim de vreo şapte, opt ani. Cântăm împreună, comunicăm frecvent”, a povestit Ştefan, cântăreţ al Filarmonicii din Cluj, pentru Observator News.

Operația pe creier s-a realizat în timp ce pacientul era treaz.

„Am adormit bolnavul, am ajuns la tumoră şi în momentul în care am rezecat tumora am rezecat-o cu el treaz, punându-l în permanenţă să cânte, să mişte mâna şi piciorul astfel încât să avem un semn clar că suntem bine şi nu lezăm ţesut normal, funcţional”, a explicat dr. Iustinian Simion, neurochirurg.

Tânărul clujean a riscat să rămână paralizat pe partea dreaptă sau să nu mai poată vorbi. Însă, operația a fost un succes.

„Nici nu vă pot exprima în cuvinte ce am simţit în momentul în care l-am trezit intra-operator şi l-am întrebat „Ştefane, eşti bine, totul bine acolo?” Şi el a spus „Da, aici la mine e bine totul. Acolo la tine cum e?”, a declarat dr. Iustinian Simion.

„Am fost conştient, deci ştiu toate întrebările care mi-au fost adresate. Acum m-am mai bâlbâit, nu ştiu asta exact, dar ştiu că domnul doctor discuta cu mine de acolo din spate”, a adăugat muzicianul.

În urmă cu doi ani, medicii italieni au operat un pacient care cânta la saxofon, iar o echipă din Marea Britanie a realizat în 2020 aceeaşi procedură în timp ce o tânără a susținut un concert la vioară.

