Un cardiolog care a tratat infarcturi timp de 20 de ani dezvăluie cele 7 lucruri pe care le evită seara, după ora 19:00

Cu peste două decenii de experiență în tratarea pacienților cu afecțiuni cardiace, cardiologul Sanjay Bhojraj atrage atenția că obiceiurile din orele de seară pot influența direct sănătatea inimii. Specialistul explică ce comportamente evită în mod constant după ora 19:00 și de ce acestea contează mai mult decât pare.

Un cardiolog cu experiență avertizează asupra rutinei de seară

După mai bine de 20 de ani în care a tratat pacienți cu probleme cardiace, cardiologul Sanjay Bhojraj a ajuns la o concluzie care contrazice percepțiile comune despre sănătatea inimii: alimentația și exercițiile fizice nu sunt suficiente dacă sunt neglijate orele dinaintea somnului, conform as.com.

Într-o analiză recentă, specialistul subliniază importanța momentului de seară, un interval esențial pentru organism.

Bhojraj explică faptul că, odată cu lăsarea serii, corpul ar trebui să intre treptat într-o stare de repaus. În acest proces, tensiunea arterială scade, nivelul cortizolului se reglează, iar vasele de sânge încep să se refacă după efortul zilnic.

Totuși, atunci când această tranziție este perturbată în mod repetat, sistemul cardiovascular rămâne într-o stare de activare prelungită, ceea ce poate duce, în timp, la probleme de sănătate.

Obiceiuri care afectează sănătatea inimii

Pe baza experienței sale, cardiologul a identificat o serie de obiceiuri care pot perturba acest echilibru:

Mesele luate târziu, care îngreunează procesarea alimentelor și afectează metabolismul și reglarea glicemiei

Expunerea la lumină puternică sau ecrane, care întârzie producția de melatonină și afectează somnul

Consumarea de conținut stresant înainte de culcare, precum emisiuni tensionate sau dezbateri

Activitatea fizică intensă seara târziu, care crește nivelul cortizolului și întârzie relaxarea

Consumul de alcool, care fragmentează somnul și influențează scăderea nocturnă a tensiunii arteriale

Conversațiile emoțional tensionate înainte de culcare

Utilizarea telefonului în pat, care menține organismul într-o stare de alertă

Relaxarea, esențială înainte de somn

Bhojraj atrage atenția că înainte de culcare organismul are nevoie de liniște și relaxare reală. Activitățile care stimulează sistemul nervos sau mențin mintea activă pot afecta calitatea somnului și, implicit, procesele de refacere ale corpului.

Noaptea, o etapă decisivă pentru sănătate

În concluzie, specialistul subliniază că perioada nopții nu este una pasivă, ci una esențială pentru echilibrul organismului. Modul în care este încheiată ziua poate influența semnificativ starea generală de sănătate.

Potrivit acestuia, protejarea inimii nu depinde doar de obiceiurile din timpul zilei, ci și de alegerile făcute seara, când decizii aparent minore pot avea un impact major în timp.