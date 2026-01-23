Prima pagină » Știri externe » Un cerb a „spart” o bancă din New York. A fost declanșată alarma, iar momentul a fost surprins video

Un cerb a „spart” o bancă din New York. A fost declanșată alarma, iar momentul a fost surprins video

23 ian. 2026, 15:03, Știri externe

Incident bizat petrecut duminică în localitatea Ridge, din Suffolk County, New York. Un cerb a intrat cu forța într-o sucursală Webster Bank, a reușit să spargă o fereastră și a declanșat alarma. Animalul a alergat prin clădire, a răsturnat scaune și a împrăștiat documente, până când poliția a reușit să îl captureze și să îl elibereze în siguranță.

Înregistrarea video realizată de camera corporală a poliției arată cerbul încercând frenetic să scape singur, lăsând în urmă mizerie.

„A spart o fereastră și a călcat în picioare alte lucruri”, a declarat comisarul de poliție din Suffolk, Kevin Catalina, potrivit Fox Carolina.

Ofițerii care au intervenit au spus că au reușit să prindă în siguranță cerbul cu lasoul și să-l ghideze spre libertate, lucru care, potrivit ofițerului, a durat ceva timp.

„Deci cred că au făcut o treabă fenomenală”, a spus el.

Banca era închisă în momentul în care căprioara a intrat prin efracție, iar mulți oameni au spus că au fost uimiți să audă despre spargere. După ce a fost curățată toată mizeria, banca a fost redeschisă. Poliția a reamintit locuitorilor să fie atenți, în special în sezonul rece. Atunci este perioada când animalele caută hrană și un adăpost mai aproape de orașe.

