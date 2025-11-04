Prima pagină » Știri externe » După ce a interzis mercurul în vaccinuri, secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, face un apel către alte state să-i urmeze exemplul

04 nov. 2025, 16:03, Știri externe
După ce Statele Unite au interzis oficial folosirea tiomersalului în vaccinurile antigripale, Secretarul american al Sănătății, Robert F. Kennedy, recomandă acum și altor state să urmeze modelul Americii. Kennedy a făcut un apel pentru a pune presiune pe companiile farmaceutice să elimine mercurul din vaccinuri. Ca justificare la măsura impusă în Statele Unite, Robert Kennedy a spus că această interdicție ar spori încrederea publicului în imunizare.

Tiomersalul, cunoscut în SUA sub denumirea de timerosal, este un conservant pe bază de mercur. Substanța este adăugată în vaccinuri pentru a preveni contaminarea flacoanelor multidoză cu bacterii sau ciuperci de fiecare dată când se prelevează din dozele individuale.

„Acum, că America a eliminat mercurul din toate vaccinurile, fac apel la fiecare autoritate sanitară globală și la fiecare parte la această convenție să facă același lucru. Producătorii au confirmat că pot produce vaccinuri cu doză unică fără mercur, fără a întrerupe aprovizionarea”, a declarat Robert Kennedy într-un mesaj pentru Convenția de la Minamata.

Convenția de la Minamata este un tratat internațional global care abordează poluarea cu mercur. Convenția este numită după orașul japonez Minamata, care a cunoscut o incidență severă a intoxicației cu mercur. Timp de decenii, apele uzate industriale au fost deversate în Golful Minamata.

