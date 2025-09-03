ÎNTÂLNIREA dintre Vladimir Putin și Kim Jong-Un s-a încheiat/ Rusia și Coreea de Nord sfidează presiunile Occidentului

Întâlnirea bilaterală dintre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său nord-coreean, Kim Jong-Un, s-a încheiat, după ce liderii și-au exprimat angajamentul de a continua parteneriatul strategic.

Vladimir Putin și Kim Jong-Un au efectuat o vizită la Beijing pentru a participa la cea mai mare paradă militară organizată în China, cu ocazia comemorării sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Vladimir Putin și-a început vizita duminică, participând la summitul OCS și purtând discuții trilaterale cu premierul Indiei, Narendra Modi, și cu președintele Chinei, Xi Jinping. Cei trei lideri și-au reiterat angajamentul de a colabora pentru a contracara amenințările impus de Occident.

Kim Jong-Un a ajuns la Beijing marți, alături de fiica sa Kim Ju Ae, care este presupusul succesor al liderului nord-coreean. Acesta s-a întâlnit, miercuri, cu Xi Jinping și Vladimir Putin, urmând să poarte o discuție bilaterală cu președintele rus.

Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de trupe în Ucraina

În cadrul întâlnirii, Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong-Un pentru trimiterea de trupe pe teritoriul ucrainean.

„Aș dori să vă mulțumesc în numele poporului rus pentru participarea noastră comună la lupta împotriva neonazismului contemporan”, a declarat Putin, reluându-și discursul pentru a justifica ofensiva din Ucraina, lansată în 2022.

De asemenea, Putin a salutat relațiile diplomatice dintre cele două state, pledând pentru consolidarea parteneriatului strategic, bazat pe încredere.

„În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii.

La sfârșitul întâlnirii, cei doi lideri și-au strâns mâna și s-au îmbrățișat, demonstrând încă o dată stabilitatea relațiilor dintre cele două state.

