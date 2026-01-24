Prima pagină » Actualitate » Un român care a pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion ajunge în Teheran. Când ar urma să se întoarcă în Gara de Nord

Un român care a pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion ajunge în Teheran. Când ar urma să se întoarcă în Gara de Nord

Bianca Dogaru
24 ian. 2026, 07:00

Un român aflat într-o călătorie în jurul lumii fără avion, a anunțat că pleacă spre Teheran, capitala Iranului. Informația a fost transmisă printr-un videoclip publicat pe pagina sa de Instagram. 

Potrivit acestuia, plecarea a fost amânată cu câteva zile, după ce situația din zonă a dus la modificarea programului de transport. După cinci zile de așteptare, el a primit biletul de tren și a precizat că plecarea are loc seara, iar călătoria spre Teheran va dura aproximativ 22 de ore.

„Mă aflu în Van, în camera de hotel. De 5 zile sunt blocat aici și astăzi voi pleca către una dintre cele mai fierbinți zone de pe planetă, și anume Iran, Teheran. Trebuia să plec acum 3 zile, dar din păcate situația era destul de complicată și am ales să mai rămân aici câteva zile până la următorul tren,” a transmis acesta. 

Românul a explicat că, odată ajuns în Iran, nu va avea acces la internet timp de 7-8 zile, deoarece conexiunile sunt restricționate.

„Din păcate, nu voi avea internet undeva la 7-8 zile. I-am anunțat pe cei de acasă să fie liniștiți. Momentan internetul este oprit în Iran, nu vom putea să sunăm, nu vom putea să intrăm pe internet.”

După Iran, traseul include traversarea Turkmenistanului, cu o oprire de câteva ore în capitala Așgabat, urmată de o noapte petrecută în zona Darvaza. Drumul va continua apoi spre Uzbekistan.

„Vom opri câteva ore în capitala Așgabat, după care vom merge către Darvaza, unde vom înnopta, iar apoi vom intra în Uzbekistan. Până atunci, din păcate, nu voi avea acces la internet, așa că nu ne auzim peste 7-8 zile. Mulțumesc pentru susținere și mulțumesc că mă urmăriți.”

Situația rămâne tensionată în Iran. Autoritățile islamice se organizează tot mai riguros împotriva manifestațiilor declanșate pe 28 decembrie, în timp ce agențiile internaționale raportează un număr tot mai mare de victime, atât în rândul protestatarilor, cât și al forțelor loiale regimului. Iranul traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani: proteste masive, represiune violentă, blocarea comunicațiilor și o presiune socială extremă. 

