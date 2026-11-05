În iulie 2026, o ambarcațiune cu nouă oameni la bord a naufragiat în apropiere de Micronezia. O traversare banală, care trebuia să dureze o oră, s-a transformat într-un coșmar de câteva luni: Ce au descoperit băștinașii de pe o insulă învecinată, acum, în noiembrie

O călătorie obișnuită între două insule din Micronezia s-a transformat într-un coșmar de câteva luni, după ce o furtună a măturat o barcă, în care se aflau nouă oameni, în Oceanul Pacific, scrie timesofindia.indiatimes.com.

La trei luni de la dispariția lor, cinci dintre ei, inclusiv doi copii, au fost găsiți în viață de sătenii de pe insula izolată Kiribati, la 5.400 kilometri de locul în care începuse călătoria lor.

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Grupul a pornit în 30 iulie 2026, la bordul unei nave de mici dimensiuni, pentru a efectua o călătorie de o oră între Murilo și Ruo, două insule din grupul Insulelor Hall din statul micronezian Chuuk.

Ambarcațiunea nu a ajuns însă în Ruo și autoritățile au declanșat o operațiune de căutare, care a continuat zece zile, dar pe care au suspendat-o în august.

Cinci supraviețuitori au fost observați în apropiere de Insula Fanning, cunoscută și drept Tabueran, în Kiribati, duminică, 1 noiembrie.

Salvarea lor a adus liniște în familiile îngrijorate. Din păcate, soarta celorlalți patru pasageri nu este cunoscută, transmite ABC News Australia.

O traversare de o oră cu barca a dus la o operațiune uriașă de căutare

Sub-Centrul de Salvare comun al US Coast Guard din Guam a primit alerta la ora 10 AM în data de 31 iulie: ambarcațiunea cu nouă oameni nu a revenit în Ruo Island, în ziua anterioară.

Paza de Coastă și partenerii locali și internaționali au emis alerte maritime și s-a mobilizat rapid.

În ciuda eforturilor, pasagerii nu au fost găsiți și autoritățile au suspendat căutările în 9 august.

Sătenii au observat barca la mii de kilometri distanță

Vestea bună a venit în 1 noiembrie, când locuitorii Insulei Fanning au observat ambarcațiunea în derivă în apropiere de Kiribati și au salvat cinci suflete.

Grupul s-a abătut 5.400 de kilometri est față de Statele Federale ale Microneziei. Supraviețuitorii au fost identificați de ABC drept Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul și Tedwin Paul (trei adulți și doi copii).

Oficialul Kaotiaake Rakoroa din Kiribati a declarat că supraviețuitorii au fost bine îngrijiți de un pastor local, dar și de medici.

Rakoroa a mai spus că poliția din Kirimati Island l-a informat cu privire la găsirea supraviețuitorilor.

Aceștia erau deshidratați și înfometați, dar au primit intravenos fluide și au început să-și revină, treptat.

Patru persoane sunt încă de negăsit

Cinci oameni au revenit la casele lor, dar, din păcate, nu se cunoaște soarta celorlalte patru victime ale naufragiului.

Guvernatorul statului Chuuk, Alexander Narruhn, a vorbit despre operațiunile de salvare, amintind că nouă oameni se aflau la bordul bărcii și și-a manifestat bucuria că au fost salvați măcar cinci dintre ei. Se roagă, însă, și pentru ceilalți patru.

„Nouă oameni de la bordul navei au dispărut. Slavă Domnului că au fost salvați cinci”, a declarat Narruhn prin intermediul unui translator, pentru Associated Press.

Autoritățile nu știu însă ce s-a întâmplat cu ceilalți patru turiști. Narruhn a declarat că a discutat cu guvernul din Kiribati pentru a organiza revenirea supraviețuitorilor în Micronezia.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)