Un iranian și o româncă au fost acuzați că au încercat să pătrundă într-o bază navală nucleară din Marea Britanie

Poliția din Scoția a anunțat, sâmbătă, că a pus sub acuzare două persoane pentru că au încercat să pătrundă într-o bază de submarine nucleare din Marea Britanie, relatează Sky News.

E vorba despre un cetățean iranian în vârstă de 34 de ani, care a fost pus sub acuzare alături de o femeie de origine română, în vârstă de 31 de ani. S-a semnalat că cele două persoane au încercat să pătrundă în baza navală Faslane, unde sunt staționate submarinele nucleare britanice, a precizat poliția.

Potrivit autorităților scoțiene,  cei doi indivizi au încercat să pătrundă în incintă joi, în jurul orei 17:00. Aceștia urmează să se prezinte, luni, în fața Tribunalului din Dumbarton, a precizat poliția într-un comunicat, adăugând că ancheta este în curs de desfășurare.

Faslane găzduiește nucleul flotei de submarine a Regatului Unit și sistemul de descurajare nucleară Trident. Marina Regală a declarat anterior că două persoane au încercat fără succes să pătrundă în bază. Deși naționalitatea bărbatului fusese dezvăluită în presa britanciă, cea a femeii nu.

