Prima pagină » Știri externe » Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland

Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland

06 oct. 2025, 10:35, Știri externe
Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland

Un judecător federal din statul Oregon a blocat temporar ordinul emis de Administrația Trump prin care urmau să fie trimise trupe ale Gărzii Naționale pe străzile din orașul Portland, cu scopul de a menține siguranța localității.

Decizia judecătoarei Karin Immergut survine la o zi după ce Administrația Trump a decis să trimită trupe în California și Texas, considerate de oficiali drept focare de criminalitate. În total, 200 de soldați ai Gărzii Naționale urmau să fie desfășurați în Portland.

Immergut și-a motivat decizia prin faptul că nu există dovezi care să motiveze necesitatea utilizării trupelor Gărzii Naționale.

„Cum ar putea aducerea Gărzii Naționale într-un oraș să oprească incidența criminalității? Autoritățile din Washington nu au o bază legală pentru a autoriza astfel de controale. Membrii Gărzii Naționale au alte responsabilități, nu sunt poliție militară”, transmite Immergut.

Hotărârea judecătoare va rămâne în vigoare cel puțin până pe 19 octombrie, atunci când se va lua o decizie finală, notează Reuters.

Președintele Donald Trump nu a rămas insensibil la problemă și a transmis public mustrări lui Immergut.

„Judecătorul respectiv ar trebui să-i fie rușine. Blochează aplicarea legii în teritoriu”, a declarat Trump.

Anterior, Pentagonul a transmis că trimite 200 de soldați ai Gărzii Naționale din California în Oregon pentru a sprijini agenții vamali și forțele de ordine în aplicarea legii federale și pentru a proteja proprietatea statului.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Donald Trump trimite 300 de soldați ai Gărzii Naționale la Chicago

O femeie a fost împușcată în timpul protestelor față de politica anti-migrație a lui Donald Trump. Aceasta era înarmată

Citește și

ULTIMA ORĂ Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
11:24
Haosul politic persistă în Franța. Premierul Lecornu a DEMISIONAT
ANALIZĂ Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
10:00
Mii de drone aruncate de Rusia asupra Ucrainei în luna septembrie. Ce înseamnă tactica „HAITA DE LUPI”, unde au fost cele mai multe lovituri și ce eficacitate au avut
EXTERNE SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START
09:30
SUA și Rusia ar putea relua discuțiile privind controlul armelor nucleare/ TRUMP salută propunerea lui PUTIN referitoare la acordul New START
EXTERNE FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
08:12
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
08:09
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
EXTERNE Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
07:35
Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
Mediafax
Vreme severă la Bucureşti: Cod portocaliu de ploi şi vânt puternic
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Care ar putea fi motivele unei DESPĂRȚIRI între Anda Adam și Joseph Eudor! Detaliul observat de fani la Asia Express
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
S-a finalizat procesul ”Fantomei” de la Artmark! A cumpărat tablouri de 550.000 de euro sub o identitate falsă. Lucrările sunt semnate de Tonitza, Vermont și Țuculescu
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Răsturnare incredibilă de situație în cazul băiatului arestat în Dubai pentru că a avut o relație cu o fată. După eliberare a murit
Digi24
EXCLUSIV Traian Băsescu: Ce se întâmplă la Guvern este comic. Au inventat încă un mod în care să distrugă țara
Cancan.ro
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 28 de ani de căsnicie
Ce se întâmplă doctore
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat”
observatornews.ro
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Fosta doctoriță de la Casa Județeană de Pensii Bihor, implicată într-un amplu dosar de mită, a murit într-un teribil accident rutier. În mașină ar fi fost găsite sume importante de bani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Evz.ro
Cine este creierul din spatele TikTok. A schimbat total social media
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
VIDEO Novak Djokovici, reacție neașteptată la condițiile meteo din Shanghai! Fostul lider mondial a vomitat pe teren la meciul din turul trei și a fost la un pas de eliminare în faţa lui Yannick Hanfmann: „A trebuit să mă mobilizez la maximum”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
NEWS ALERT Expertul ANM pentru Gândul: Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele sub cod roșu de ploi și vijelii
11:26
Expertul ANM pentru Gândul: Al doilea CICLON lovește România. Pericol de inundații în jumătate din țară. Județele sub cod roșu de ploi și vijelii
ACTUALITATE Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
10:35
Ai deschis din greșeală un plic sosit pe numele vecinului tău? Ce riști conform Codului Penal
SPORT Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
10:33
Ce i-a spus Mihai Popescu lui Vladimir Screciu pe teren, în timpul partidei FCSB – Universitatea Craiova. „Mamă, chiar nu mă așteptam să…”
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
10:29
Președintele Nicușor Dan și-a numit, dintr-un foc, 16 consilieri. Printre ei, nume despre care Gândul a scris ieri, Tomac, Lazurca sau Orban
SPORT Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
10:02
Superliga ia PAUZĂ și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”
DECLARAȚII EXCLUSIVE România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”
10:00
România a pus cruce cercetării în educație. Țara noastră, zero euro pe cap de locuitor pentru cercetare. Expert educație: „Războaiele se poartă cu inteligență / „O societate manipulabilă și fără orizont”