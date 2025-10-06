Un judecător federal blochează ORDINUL dat de Trump prin care trimite armata pe străzile din Portland

Un judecător federal din statul Oregon a blocat temporar ordinul emis de Administrația Trump prin care urmau să fie trimise trupe ale Gărzii Naționale pe străzile din orașul Portland, cu scopul de a menține siguranța localității.

Decizia judecătoarei Karin Immergut survine la o zi după ce Administrația Trump a decis să trimită trupe în California și Texas, considerate de oficiali drept focare de criminalitate. În total, 200 de soldați ai Gărzii Naționale urmau să fie desfășurați în Portland.

Immergut și-a motivat decizia prin faptul că nu există dovezi care să motiveze necesitatea utilizării trupelor Gărzii Naționale.

„Cum ar putea aducerea Gărzii Naționale într-un oraș să oprească incidența criminalității? Autoritățile din Washington nu au o bază legală pentru a autoriza astfel de controale. Membrii Gărzii Naționale au alte responsabilități, nu sunt poliție militară”, transmite Immergut.

Hotărârea judecătoare va rămâne în vigoare cel puțin până pe 19 octombrie, atunci când se va lua o decizie finală, notează Reuters.

Președintele Donald Trump nu a rămas insensibil la problemă și a transmis public mustrări lui Immergut.

„Judecătorul respectiv ar trebui să-i fie rușine. Blochează aplicarea legii în teritoriu”, a declarat Trump.

Anterior, Pentagonul a transmis că trimite 200 de soldați ai Gărzii Naționale din California în Oregon pentru a sprijini agenții vamali și forțele de ordine în aplicarea legii federale și pentru a proteja proprietatea statului.

