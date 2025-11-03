Un oraș cu zece milioane de locuitori riscă să rămână fără apă în două săptămâni

Principala sursă de apă potabilă pentru locuitorii capitalei iraniene, Teheran, riscă să sece în decurs de două săptămâni, potrivit aljazeera, din cauza unei secete istorice care afectează întreaga țară.

Barajul Amir Kabir, unul dintre cele cinci care furnizează apă potabilă Teheranului, „deține doar 14 milioane de metri cubi de apă, ceea ce reprezintă opt procente din capacitatea sa”, a declarat directorul companiei de apă a capitalei, Behzad Parsa, citat de agenția IRNA.

La acest nivel, barajul poate continua să furnizeze apă Teheranului doar „timp de două săptămâni”, a avertizat el.

Anunțul vine în contextul celei mai greave secete din ultimele decenii. Nivelul precipitațiilor în provincia Teheran a fost „aproape fără precedent”, a declarat un oficial local luna trecută.

Megapolisul cu peste 10 milioane de locuitori este situat pe poalele sudice ale Munților Alborz, care se înalță până la 5.600 de metri și ale căror râuri alimentează mai multe rezervoare.

În urmă cu un an, barajul Amir Kabir reținea 86 de milioane de metri cubi de apă, a spus Parsa, dar între timp s-a înregistrat o „scădere de 100% a precipitațiilor” în regiunea Teheranului.

Parsa nu a oferit detalii despre starea celorlalte rezervoare din sistem.

Potrivit presei iraniene, populația Teheranului consumă aproximativ trei milioane de metri cubi de apă pe zi.

Ca măsură de economisire a apei, alimentarea cu apă a fost întreruptă în mai multe cartiere în ultimele zile, în timp ce întreruperile au fost frecvente în timpul verii.

„Criza apei este mai gravă decât se discută astăzi”, avertiza la acea vreme președintele iranian Masoud Pezeshkian.

Lipsa apei este o problemă majoră în tot Iranul, în special în provinciile aride din sudul țării, penuria fiind atribuită deficienței de gestionare și exploatării excesive a resurselor subterane, precum și impactului tot mai mare al schimbărilor climatice.

Vecinul Iranului, Irakul, se confruntă cu cel mai secetos an înregistrat din 1993, deoarece nivelul râurilor Tigru și Eufrat, care se varsă în Golful Persic din Asia de Vest, a scăzut cu până la 27% din cauza precipitațiilor reduse și a restricțiilor de apa din amonte, ceea ce a dus la o criză umanitară severă în sudul țării.

