Prima pagină » Știri externe » IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

17 oct. 2025, 15:49, Știri externe
IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

Iranul a condamnat, vineri, o „încălcare a armistițiului” de către Israel în Liban, la o zi după atacurile desfășurate în sudul țării, asupra unui bastion al grupării Hezbollah susținut de Teheran.

Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că atacurile aeriene reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Libanului”.

Libanul a raportat, joi, că atacurile s-au soldat cu o persoană ucisă și alte șapte persoane rănite. Armata israeliană a vizat grupul Hezbollah și formațiunile aliate. Președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că atacurile au vizat instalațiile civile, condamnând atacul care reprezintă o încălcare a armistițiului care a pus capăt unui conflict între Israel și Hezbollah în noiembrie 2024. De atunci, Israelul a efectuat frecvent atacuri asupra țării.

Esmail Bagnai a acuzat Franța și SUA, garanți ai armistițiului, că nu iau nicio măsură împotriva Israelului, în contextul în care statul a „încălcat în mod repetat” acordul de pace.

Tensiunile dintre Israel și Iran se accentuează

Fondat și finanțat de Iran, Hezbollah a înregistrat pierderi uriașe în urma recentelor conflicte cu Israelul și a răsturnării aliatului Bashar Al-Assad în Siria, în decembrie 2024, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Iranul a fost, de asemenea, vizat de atacurile aeriene israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare în timpul unui război de 12 zile cu Israelul. Bombardamentele au avut scopul de a opri programul nuclear iranian. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

Foto: Profimedia

Recomandarea autorului:

Gruparea islamistă HAMAS și-a reafirmat angajamentul de a implementa acordul de încetare a focului cu Israelul

Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze

Mongolia se confruntă cu o CRIZĂ POLITICĂ. Premierul a demisionat la doar patru luni de la preluarea funcției

Citește și

VIDEO UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
16:15
UE nu se opune organizării SUMMITULUI Trump-Putin la Budapesta, dar pune condiții asupra procesului de pace. „Poziția noastră este cunoscută”
EXTERNE Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”
16:13
Când ar putea avea loc întâlnirea Trump-Putin de la Budapesta. Peskov: „Sunt multe întrebări”
EXTERNE Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
15:09
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
EXTERNE UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
15:03
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
EXTERNE Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze
14:01
Președintele panamez avertizează că Ambasada SUA a amenințat cu anularea VIZELOR oficialilor din cauza influenței chineze
EXTERNE Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul
13:19
Care sunt cele mai VALOROASE branduri din lume. Companiile din domeniul tehnologiei domină topul
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie, după ce soția a aflat că i-a pierdut banii pentru tratament la jocuri de noroc
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Cum se vor desfășura cursurile după ce liceul ,,Dimitrie Bolintineanu” a fost afectat de explozia blocului din Rahova! 15 copii au fost răniți în urma deflagrației
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Carmen de la Sălciua, pe mâna medicilor. Ce s-a întâmplat
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Poezia scrisă în limbi artificiale sau dispărute. Cum sună versurile în esperanto, toki pona sau în limbile inventate de scriitori?
IMOBILIARE Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
17:10
Proprietarii de apartamente riscă AMENZI de 100.000 lei dacă nu respectă o lege din anul 2018. Ce trebuie să facă pentru a evita penalizarea
ACTUALITATE Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
16:59
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
EDUCAȚIE În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
16:45
În ce situații excepționale pot să beneficieze părinții cu copiii înscriși la grădiniță sau la școală de zile libere PLĂTITE de angajator
NEWS ALERT SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate
16:38
SURSE: O victimă a EXPLOZIEI din cartierul Rahova urmează să fie transferată în străinătate
SPORT Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”
16:35
Mirel Rădoi l-a DISTRUS pe Mircea Lucescu. „Nu am crezut că un selecționer poate face asta. E șocant. Nu am mai întâlnit așa ceva”
VIDEO SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost „săltat” de jandarmi: „Criminalii”
16:28
SCANDAL de proporții după explozia din Rahova. Influencerul Makaveli a fost „săltat” de jandarmi: „Criminalii”