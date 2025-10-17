IRANUL acuză Israelul că a încălcat acordul de pace cu gruparea Hezbollah, în urma bombardamentelor desfășurate asupra Libanului

Iranul a condamnat, vineri, o „încălcare a armistițiului” de către Israel în Liban, la o zi după atacurile desfășurate în sudul țării, asupra unui bastion al grupării Hezbollah susținut de Teheran.

Esmail Baghai, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, a declarat că atacurile aeriene reprezintă o „încălcare flagrantă a suveranității și integrității teritoriale a Libanului”.

Libanul a raportat, joi, că atacurile s-au soldat cu o persoană ucisă și alte șapte persoane rănite. Armata israeliană a vizat grupul Hezbollah și formațiunile aliate. Președintele libanez, Joseph Aoun, a declarat că atacurile au vizat instalațiile civile, condamnând atacul care reprezintă o încălcare a armistițiului care a pus capăt unui conflict între Israel și Hezbollah în noiembrie 2024. De atunci, Israelul a efectuat frecvent atacuri asupra țării.

Esmail Bagnai a acuzat Franța și SUA, garanți ai armistițiului, că nu iau nicio măsură împotriva Israelului, în contextul în care statul a „încălcat în mod repetat” acordul de pace.

Tensiunile dintre Israel și Iran se accentuează

Fondat și finanțat de Iran, Hezbollah a înregistrat pierderi uriașe în urma recentelor conflicte cu Israelul și a răsturnării aliatului Bashar Al-Assad în Siria, în decembrie 2024, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Iranul a fost, de asemenea, vizat de atacurile aeriene israeliene și americane asupra instalațiilor nucleare în timpul unui război de 12 zile cu Israelul. Bombardamentele au avut scopul de a opri programul nuclear iranian. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Iranul este singura țară fără arme nucleare care îmbogățește uraniu la un nivel ridicat de 60%, aproape de pragul de 90%, necesar pentru fabricarea unei bombe atomice.

