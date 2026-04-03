Un portcontainer al Franței părăsește Strâmtoarea Ormuz. Ar fi prima traversare a unei nave ce aparține unui grup european. Cine este proprietarul

Un portcontainer aparținând grupului francez de transport maritim CMA CGM (proprietarul BFMTV și BFM Business), a traversat, ieri, strâmtoarea Ormuz pentru a ieși din Golful Persic, relatează BFMTV.

Nava a afișat prin semnalul său de navigație că are un „proprietar francez”, potrivit datelor de monitorizare maritimă ale site-ului MarineTraffic consultate vineri. Nava Kribi, sub pavilion maltez, a traversat ieri după-amiază strâmtoarea de la vest la est și se află în această dimineață în largul orașului Mascate, difuzând în continuare mesajul „owner France” în locul unei destinații.

Se pare că este vorba despre prima traversare cunoscută a unei nave aparținând unui mare grup european de transport maritim pe această rută, practic paralizată de războiul din Orientul Mijlociu.

Potrivit publicației Le Marin, nava Kribi a traversat noul coridor maritim impus de Iran. Portcontainerul a trecut între insulele Qeshm și Larak, pentru a ajunge în Marea Arabiei, în jurul orei 20:00. În timp ce traficul în strâmtoarea Ormuz a scăzut cu 90% de la începutul războiului, pe 28 februarie, Teheranul pare să filtreze trecerile prin acest coridor.

„Gărzile Revoluției Iraniene au impus un sistem de «taxare» de facto în strâmtoarea Ormuz”, explică compania de studii maritime Lloyd’s List Intelligence, potrivit BFMTV.

Navele care tranzitează această rută trebuie să plătească o sumă considerabilă. „Faptul că nava are un armator francez nu pare să fi creat probleme și, ceea ce este demn de remarcat, nava nu a fost nevoită să-și schimbe pavilionul.“, mai scrie sursa citată.

Până în prezent, navele care au arborat pavilionul indian, pakistanez sau chinez păreau să fie mai avantajate, astfel încât unele nave chiar își schimbau pavilionul. După cum arată exemplul unei nave relatat de Bloomberg, căreia i s-a oferit posibilitatea de a traversa în siguranță, escortată de marina iraniană. Însă, în schimb, trebuia să-și modifice înregistrarea și să arboreze pavilionul pakistanez, potrivit directorului companiei care a solicitat să rămână anonim.

Franța este una dintre țările care se opun, în acest moment, unei rezoluții care vizează autorizarea folosirii forței pentru eliberarea strâmtorii Ormuz, blocată de Iran de pe 28 februarie.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a arătat sceptic, joi dimineață, cu privire la o operațiune militară de „eliberare” a strâmtorii, considerând-o „nerealistă”.

Sursa foto: Facebook/ CMA CGM GROUP (Official)

Franța, Rusia și China se opun folosirii forței în strâmtoarea Ormuz, țările din Golf cer undă verde de la ONU. Când va fi votată rezoluția

Haos pe piața energetică globală. UE se pregătește pentru o criză de durată. Scenariul include raționalizarea combustibilului