Franța, Rusia și China se opun folosirii forței în strâmtoarea Ormuz, țările din Golf cer undă verde de la ONU. Când va fi votată rezoluția

Franța, Rusia și China se opun, în acest moment, unei rezoluții care vizează autorizarea folosirii forței pentru eliberarea strâmtorii Ormuz, blocată de Iran de pe 28 februarie. Țările din Golf solicită, însă, Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite „să-și asume pe deplin responsabilitățile”, relatează BFMTV.

Secretarul general al Consiliului de Cooperare al Golfului (CCG) a solicitat joi, 2 aprilie, ONU să dea undă verde utilizării forței pentru eliberarea strâmtorii Ormuz, înaintea unui vot al Consiliului pe această temă, așteptat în curând.

„Iranul a închis strâmtoarea Ormuz, împiedicând navele comerciale și petrolierele să treacă și impunând condiții pentru a permite trecerea anumitor nave”, a denunțat Jassem Al-Budaiwi în numele acestei organizații care reunește state precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Bahrain, Qatar, Kuweit și Oman.

„Solicităm Consiliului de Securitate să-și asume toate responsabilitățile și să ia toate măsurile necesare pentru a proteja coridoarele maritime și a asigura continuarea în condiții de siguranță a navigației internaționale”, a insistat el la New York.

Franța, Rusia și China se opun

Cei 15 membri ai Consiliului discută de zece zile un proiect de rezoluție prezentată de Bahrain pentru a autoriza folosirea forței în Strâmtoare. După numeroase revizuiri, cea de-a șasea și ultima versiune a textului este rezultatul unui compromis menit să convingă în special Franța, Rusia și China să-și retragă obiecțiile.

Președintele francez Emmanuel Macron s-a arătat sceptic, joi dimineață, cu privire la o operațiune militară de „eliberare” a strâmtorii, considerând-o „nerealistă”.

Textul ar autoriza orice stat sau coaliție de state să utilizeze mijloace „defensive” pentru a asigura securitatea navelor.

„În contextul actual, a autoriza statele membre să folosească forța ar însemna să legitimezi utilizarea ilegală și nediscriminatorie a forței, ceea ce ar duce inevitabil la o nouă escaladare”, a declarat, la rândul său, ambasadorul chinez Fu Cong, în timp ce Rusia, aliat de lungă durată al Teheranului, a denunțat un text „parțial”.

Votul, care fusese anunțat pentru vineri dimineață, a fost amânat

Doi diplomați au precizat pentru Reuters că ședința celor 15 membri ai Consiliului și votul au fost programate pentru sâmbătă dimineață, și nu pentru vineri, așa cum se planificase inițial. Vineri este o zi liberă la ONU.

Diplomații au declarat că Bahrain, ⁠actualul președinte al Consiliului de Securitate, a finalizat proiectul de rezoluție, consultat de Reuters, care ar autoriza „toate mijloacele defensive necesare” pentru a proteja transportul maritim comercial.

Proiectul de rezoluție, consultat de Reuters, autorizează măsurile „pentru o perioadă de cel puțin șase luni… și până când Consiliul va decide altfel”.

O rezoluție a Consiliului de Securitate necesită cel puțin nouă voturi pentru și niciun veto din partea celor cinci membri permanenți: Marea Britanie, China, Franța, Rusia și Statele Unite.

Summit UK pe Strâmtoarea Ormuz

Joi, Marea Britanie a găzduit o reuniune la care au participat peste 40 de țări, dedicată eforturilor de redeschidere și asigurare a tranzitului în condiții de siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, și și-a exprimat, de asemenea, sprijinul față de demersul Bahrainului de a obține o rezoluție cu privire la această problemă.
Miercuri, președintele SUA, Donald Trump, a promis că va continua atacurile, dar nu a prezentat un plan pentru redeschiderea strâmtorii.
Acest lucru a determinat o creștere și mai mare a prețurilor petrolului, alimentând îngrijorarea că Statele Unite ar putea să nu joace un rol major în asigurarea trecerii în condiții de siguranță a navelor pe această cale navigabilă.

