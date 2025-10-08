Marine Le Pen invocă organizarea unor noi alegeri în FRANȚA/ „Dacă poporul ne vrea, îl vom trimite pe JORDAN BARDELLA”

Fosta președintă a partidului Mobilizarea Națională din Franța, Marine Le Pen, a respins orice posibilitate a revenirii lui Sebastien Lecornu în funcția de prim-ministru, insistând că formațiunea de dreapta va fi reprezentată de Jordan Bardella, în cazul organizării unor noi alegeri.

„Sunt destul de imună la comedia repetiției. Acesta este sfârșitul glumei. Lecornu a demisionat, nu a fost cenzurat; demisia sa a fost acceptată”, a declarat Marine Le Pen.

Denunțând „clasa politică” care „se dezvăluie” în această criză, Marine Le Pen a criticat „persoanele care sunt gata să își lase un membru pentru a-și menține poziția”.

„Le este foarte frică să se întoarcă la alegători. Dacă așa stau lucrurile trebuie să facem altceva. Spectacolul este deprimant”, a subliniat fosta lideră a RN.

Bardella denunță negocierile desfășurate de Lecornu

Marine Le Pen a avertizat că va „cenzura toate Guvernele până la dizolvarea lor”, deoarece acestea „împiedică poporul în a se exprima”.

„Dacă poporul francez ne vrea, suntem pregătiți și îl vom trimite pe Jordan Bardella, care va forma un Guvern de coaliție. Dacă nu vom avea o majoritate absolută, vom respecta voința poporului francez”, a indicat Le Pen.

De asemenea, președintele partidului RN, Jordan Bardella, a criticat atitudinea majorității partidelor, spunând că „nimic viabil nu poate să iasă din aceste negocieri în culisele Matignon-ului”.

„Singura soluție este revenirea la urne”, a încurajat Bardella, citat de cotidianul Le Figaro.

Sebastien Lecornu, prim-ministrul-desemnat al Franței, care și-a prezentat luni demisia, a anunțat că va continua negocierile cu partidele din coaliție, miercuri, urmând să poarte o discuție cu președintele Emmanuel Macron, în cazul în care se va găsi o soluție privind depășirea crizei politice.

Foto: Profimedia

