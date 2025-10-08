Lecornu continuă negocierile cu forțele politice privind adoptarea unui BUGET pentru 2026/ Premierul demisionar va purta o discuție cu MACRON

Sebastien Lecornu, prim-ministrul-desemnat al Franței, care și-a prezentat luni demisia, a anunțat că va continua negocierile cu partidele din coaliție, miercuri, urmând să poarte o discuție cu președintele Emmanuel Macron, în cazul în care se va găsi o soluție privind depășirea crizei politice.

„Am motive întemeiate să vă spun că printre veștile bune, toate consultările pe care le-am avut cu președinta Adunării Naționale, Yael Braun-Pivet, cu președintele Senatului, Gerard Larcher, cu partidele politice, UDI, Yonne, Republicanii, Piața Publică, MoDem, Orizonturi, Renașterea și altele, există dorința de a avea un buget pentru Franța înainte de 31 decembrie”, a declarat Lecornu.

De asemenea, premierul demisionar a anunțat că miniștrii care își părăsesc funcția nu vor mai avea dreptul la o compensație pe trei luni care era acordată în cazul în care nu exista o altă sursă de venituri.

„Este clar că miniștrii care au fost în funcție doar câteva ore nu vor avea dreptul la aceste compensații. Am decis să-i suspend. Nu putem încerca să economisim bani dacă nu menținem o regulă de comportament exemplar și riguros”, a afirmat Lecornu, citat de cotidianul Le Figaro.

Care sunt partidele care au participat la primele negocieri

Premierul demisionar s-a întâlnit, marți, cu trei reprezentanți ai partidelor din coaliția guvernamentală demisionară: Edouard Philippe (Orizonturi), Gabriel Attal (Renașterea), Marc Fesneau (MoDem). La reuniune au participat și președinții ambelor camere parlamentare: Larcher și Yael Braun-Pivet.

Președintele partidului de extremă-dreapta Mobilizarea Națională (RN), Jordan Bardella, și fosta lideră a formațiunii, Marine Le Pen, „au refuzat invitația lui Sebastien Lecornu” de a participa la negocieri.

