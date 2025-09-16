Ungaria, care era într-o situație asemănătoare cu cea a ROMÂNIEI, revine în Programul Visa Waiver /Statele Unite constată remedierea problemelor

Administrația Donald Trump a restabilit, marți, statutul Ungariei în Programul american de călătorii fără vize (Visa Waiver), Washingtonul anunțând că Guvernul de la Budapesta a remediat problemele de securitate.

Secretarul american pentru Securitatea Internă, Kristi Noem, a comunicat marți că Ungaria va beneficia din nou în totalitate de călătorii fără vize în Statele Unite, prin Programul Visa Waiver (VWP), după remedierea ”vulnerabilităților de securitate”. Decizia inversează restricțiile impuse cetățenilor ungari în privința călătoriilor în Statele Unite. Washingtonul impusese restricțiile cetățenilor ungari în 2021, iar, în 2023, Administrația Joe Biden a redus validitatea vizelor de călătorie pe teritoriul SUA.

“Statele Unite și Ungaria au un puternic parteneriat de securitate, iar acest angajament se reflectă în acțiunile Ungariei pentru îndeplinirea standardelor de securitate ale Programului Visa Waiver”, a declarat Tricia McLaughlin, asistent al secretarului american pentru Securitate Internă. “La fel ca președintele Donald Trump, premierul Viktor Orban are angajamentul de a menține frontierele în siguranță și verifică cine intră în Ungaria. Când națiunile își protejează frontierele, fac întreaga lume mai sigură, iar acest lucru trebuie recompensat”, a subliniat Tricia McLaughlin.

România a fost retrogradată în programul Visa Waiver

În mai, Administrația SUA a decis retrogradarea României în Programul exceptării de la obligativitatea vizelor de călătorie (Visa Waiver Program, VWP), la finalul reevaluării condițiilor de accedere.

”În contextul în care Administrația se concentrează pe securitatea frontierelor și pe combaterea imigrației, secretarul pentru Securitate Internă a decis, prin consultări cu secretarul de Stat, să anuleze cu efect imediat desemnarea României în Programul eliminării vizelor. Asigurarea integrității sistemului american pentru imigrație este esențială pentru misiunea președintelui de a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă. România rămâne stat candidat în Programul eliminării vizelor, iar, în acest context, poate fi reconsiderată pentru a accede în Program în viitor. Suntem recunoscători pentru parteneriatul strâns cu România”, anunța atunci Administrația de la Washington.

Ministerul român al Afacerilor Externe a sugerat recent că România a fost retrogradată din cauza deciziei de anulare a alegerilor prezidențiale.

