Ursula von der Leyen a discutat cu Trump despre atacul rus asupra reprezentanței UE din Ucraina /Putin trebuie să accepte o ”pace CORECTĂ”

28 aug. 2025, 18:08, Știri externe
Uniunea Europeană i-a cerut, joi, președintelui SUA, Donald Trump, să forțeze Rusia să accepte, prin negocieri, ”o pace corectă” în Ucraina, anunță Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, după o discuție cu liderul de la Casa Albă pe tema atacului rus care a vizat reprezentanța UE din Kiev.

”Tocmai am vorbit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu președintele SUA, Donald Trump, ca urmare a atacului masiv care a vizat Kievul, inclusiv reprezentanța UE de acolo”, a declarat Ursula von Leyen, președintele Comisiei Europene.

”Vladimir Putin trebuie să vină la masa negocierilor. Trebuie să obținem o pace corectă și durabilă, prin garanții de securitate ferme și credibile. (…) Europa va avea o contribuție deplină. Spre exemplu, Instrumentul nostru pentru apărare (SAFE) va fi important pentru consolidarea curajoaselor forțe armate ucrainene”, a subliniat Ursula von der Leyen.

Uniunea Europeană a condamnat ferm, joi, atacurile Rusiei asupra reprezentanței europene din Kiev, iar ambasadorul rus a fost convocat pentru explicații la Bruxelles.

”Tocmai am vorbit cu membrii delegației UE din Ucraina, după ce clădirea noastră din Kiev a fost avariată ca urmare a unui atac al Rusiei. Determinarea de a continua să susținem Ucraina ne dă forță. Nicio misiune diplomatică nu ar trebui să fie vreodată țintă militară. Ca reacție, îl convocăm pe emisarul rus la Bruxelles”, a declarat Kaja Kallas, Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politici de Securitate.

Cel puțin 15 persoane au fost ucise, iar aproximativ 50 au fost rănite în urma bombardamentelor Rusiei asupra orașului Kiev. Printre clădirile afectate de bombardamente se numără reprezentanța UE din capitala Ucrainei.

