Rusia își intensifică ATACURILE pe teritoriul ucrainean/ Moscova revendică ocuparea a trei orașe din regiunea Donețk

22 aug. 2025, 15:26, Știri externe
Rusia a revendicat, vineri, capturarea a trei orașe din regiunea Donețk, din estul Ucrainei, pe fondul intensificării operațiunilor militare.

Ministerul rus al Apărării a anunțat într-un comunicat că a capturat orașele Katerynivka, Volodymyrivka și Rusyn Yar, din regiunea anexată de Moscova, unde forțele sale și-au intensificat operațiunile. Armata rusă a reușit să invadeze o parte semnificativă a teritoriilor din Ucraina în ultimele luni, în contextul în care forțele ucrainene se confruntă cu o scădere a echipamentelor militare. Forțele ruse au ocupat aproximativ 20% din teritoriul ucrainean.

Progresele Rusiei vin în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a depus eforturi pentru a pune capăt războiului desfășurat pe teritoriul Ucrainei, potrivit cotidianului Sud-Ouest. În urma discuțiilor dintre Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, s-au înregistrat progrese majore, stabilindu-se o întâlnire între președinții Rusiei și Ucrainei, la care s-ar putea alătura și liderul american.

Zelenski este favorabil unei discuții cu Putin

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a acuzat pe Vladimir Putin că încearcă „să evite” desfășurarea unei întâlniri între cei doi. Trump a declarat că va afla mai multe despre perspectivele păcii „în următoarele două săptămâni”.

Totuși, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dat asigurări că o întâlnire cu  omologul său rus, Vladimir Putin, va fi posibilă după definirea unui acord cu Occidentul privind garanțiile de securitate, exprimându-se în favoarea organizării summitului în Elveția, Austria sau Turcia.

„Dorim să ajungem la o înțelegere a arhitecturii garanțiilor de securitate în termen de șapte până la zece zile. Pe baza acestei înțelegeri, intenționăm să organizăm o întâlnire trilaterală”, la care va participa și președintele SUA, Donald Trump, a declarat Zelenski.

