24 ian. 2026, 15:12, Știri externe
Numeroase vedete și unele dintre cele mai mari nume din industria modei s-au adunat, vineri, la Roma pentru a-și lua rămas bun de la creatorul de modă Valentino Garavani, cunoscut sub numele de Valentino, relatează NBC News.

Donatella Versace, Foto: Profimedia

Apropiații designerului s-au reunit la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din centrul orașului. Printre ei s-au numărat giganți precum Tom Ford, Donatella Versace și fostul redactor-șef al revistei Vogue Anna Wintour. De asemenea, au fost prezente vedete de la Hollywood, precum Anne Hathaway și Elizabeth Hurley.

Anna Wintour, Foto: Profimedia

„Acum odihnește veșnic, înconjurat de frumusețe veșnică, un capitol următor cât se poate de potrivit pentru adevăratul Împărat care ne-a dăruit tuturor o moștenire de o măreție inegalabilă… Te iubesc, dragul mea, și deja mi-e dor de tine”, a scris Anne Hathaway. Actrița era una dintre numeroasele staruri internaționale pe care celebrul designer le reprezenta și a purtat o rochie Valentino inclusiv în ziua nunții sale.

Anne Hathaway, Foto: Profimedia

Majoritatea celor prezenți la Bazilica din Roma au purtat negru pentru ultimul omagiu adus lui Valentino, însă unii dintre ei au optat pentru roșu, culoarea care a devenit sinonimă cu casa de modă celebră de-a lungul anilor. Fanii Valentino s-au adunat și în fața bisericii pentru a-și aduce ultimele omagii.

Foto: Instagram/ Valentino

Designerul și creatorul de modă Valentino a murit la vârsta de 93 de ani din cauze naturale, la reședința sa din Roma. Cunoscut sub numele de „Ultimul Împărat al Modei”, Valentino a fost un favorit al celebrităților și al familiilor regale internaționale.

Foto: Instagram/ Valentino Garavani

Jackie Kennedy Onassis a purtat o ținută Valentino, unul dintre designerii ei preferați la acea vreme, la a doua sa nuntă cu Aristotel Onassis.

