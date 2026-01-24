Numeroase vedete și unele dintre cele mai mari nume din industria modei s-au adunat, vineri, la Roma pentru a-și lua rămas bun de la creatorul de modă Valentino Garavani, cunoscut sub numele de Valentino, relatează NBC News.

Apropiații designerului s-au reunit la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din centrul orașului. Printre ei s-au numărat giganți precum Tom Ford, Donatella Versace și fostul redactor-șef al revistei Vogue Anna Wintour. De asemenea, au fost prezente vedete de la Hollywood, precum Anne Hathaway și Elizabeth Hurley.

„Acum odihnește veșnic, înconjurat de frumusețe veșnică, un capitol următor cât se poate de potrivit pentru adevăratul Împărat care ne-a dăruit tuturor o moștenire de o măreție inegalabilă… Te iubesc, dragul mea, și deja mi-e dor de tine”, a scris Anne Hathaway. Actrița era una dintre numeroasele staruri internaționale pe care celebrul designer le reprezenta și a purtat o rochie Valentino inclusiv în ziua nunții sale.

Majoritatea celor prezenți la Bazilica din Roma au purtat negru pentru ultimul omagiu adus lui Valentino, însă unii dintre ei au optat pentru roșu, culoarea care a devenit sinonimă cu casa de modă celebră de-a lungul anilor. Fanii Valentino s-au adunat și în fața bisericii pentru a-și aduce ultimele omagii.

Designerul și creatorul de modă Valentino a murit la vârsta de 93 de ani din cauze naturale, la reședința sa din Roma. Cunoscut sub numele de „Ultimul Împărat al Modei”, Valentino a fost un favorit al celebrităților și al familiilor regale internaționale.

Jackie Kennedy Onassis a purtat o ținută Valentino, unul dintre designerii ei preferați la acea vreme, la a doua sa nuntă cu Aristotel Onassis.

