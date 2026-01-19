A murit Valentino, legendarul creator de modă. Designerul avea 93 de ani

Valentino Garavani, celebrul creator de modă, a încetat din viață la vârsta de 93 de ani, la reședința sa din Roma.

„Valentino Garavani a decedat astăzi la reședința sa din Roma, înconjurat de cei dragi. Înmormântarea va avea loc la PM23 în Piazza Mignanelli 23, miercuri, 21 ianuarie, și joi, 22 ianuarie, între orele 11:00 și 18:00. Înmormântarea va avea loc vineri, 23 ianuarie, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, în Piazza della Repubblica 8 din Roma, la ora 11:00”, a transmis fundația Valentino, într-o postare pe Instagram.

Valentino, creatorul unui imperiu al modei

Valentino Garavani și-a lansat brandul în anii ’60 și a câștigat faimă mondială, după ce ținutele realizate de el au fost purtate de membrii familiei regale europene, prime doamne americane și vedete ale vremii.

Datorită creațiilor sale, caracterizate de o croială impecabilă, culoarea legendară de roșu mac și detalii precum funde, volane, dantelă și broderii, Valentino s-a făcut remarcat drept unul dintre principalii arhitecți ai stilului glamour, de la sfârșitul secolului al XX-lea.

Printre prietenele lui Valentino, s-au numărat Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn și Sophia Loren. Jackie Kennedy a purtat o rochie albă creație Valentino la nunta sa cu Aristotel Onassis. Decenii mai târziu, designerul a reinterpretat o rochie verde mentă pe care o făcuse pentru fosta primă doamnă în 1967 pentru apariția lui Jennifer Lopez la Premiile Oscar din 2003.

În 2001, Julia Roberts a acceptat premiul pentru cea mai bună actriță pentru Erin Brokovich, într-o rochie vintage Valentino alb-negru.

FOTO: Profimedia