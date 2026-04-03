Veto triplu la ONU: Rusia, China și Franța împiedică inițiativa de redeschidere a Strâmtorii Ormuz prin utilizarea forței militare. Care sunt motivele

Rusia, China și Franța au blocat prin veto o inițiativă condusă de statele arabe în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, care viza utilizarea forței militare pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Această cale navigabilă vitală, prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazul mondial, a fost blocată de Iran la sfârșitul lunii februarie, pe fondul escaladării conflictului cu SUA și Israel.

Potrivit unui diplomat și oficial de rang înalt al Națiunilor Unite, statele arabe au solicitat o rezoluție care „autorizează utilizarea forței” pentru a asigura libertatea navigației la nivel global. Cu toate acestea, efortul a eșuat din cauza opoziției celor trei țări care dețin drept de veto.

Cele trei țări au declarat că poziția lor se bazează pe refuzul de principiu față de utilizarea forței pentru a rezolva problemele diplomatice. Moscova, în principal, a respins rezoluția propusă de Bahrain deoarece, în viziunea acesteia, ar legitima agresiunea militară directă împotriva Iranului și ar submina șansele unei rezoluții pașnice.

O astfel de decizie „este puțin probabil să îmbunătățească șansele unei soluționări pașnice”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-o conferință de presă vineri, la Moscova, cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty.

Rusia, printre puținii beneficiari ai războiului dintre SUA și Iran

În timp ce economia globală suferă din cauza prețurilor record la energie și îngrășăminte, economia Rusiei a beneficiat de pe urma creșterii prețului țițeiului Urals la peste 93 de dolari pe baril. În plus, oficialii de la Kremlin au afirmat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru navele rusești, oferind astfel Moscovei un avantaj logistic față de statele occidentale.

