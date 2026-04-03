Veto triplu la ONU: Rusia, China și Franța împiedică inițiativa de redeschidere a Strâmtorii Ormuz prin utilizarea forței militare. Care sunt motivele

Rusia, China și Franța au blocat prin veto o inițiativă condusă de statele arabe în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, care viza utilizarea forței militare pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz. Această cale navigabilă vitală, prin care trece aproximativ 20% din petrolul și gazul mondial, a fost blocată de Iran la sfârșitul lunii februarie, pe fondul escaladării conflictului cu SUA și Israel.

Potrivit unui diplomat și oficial de rang înalt al Națiunilor Unite, statele arabe au solicitat o rezoluție care „autorizează utilizarea forței” pentru a asigura libertatea navigației la nivel global. Cu toate acestea, efortul a eșuat din cauza opoziției celor trei țări care dețin drept de veto.

Cele trei țări au declarat că poziția lor se bazează pe refuzul de principiu față de utilizarea forței pentru a rezolva problemele diplomatice. Moscova, în principal, a respins rezoluția propusă de Bahrain deoarece, în viziunea acesteia, ar legitima agresiunea militară directă împotriva Iranului și ar submina șansele unei rezoluții pașnice.

O astfel de decizie „este puțin probabil să îmbunătățească șansele unei soluționări pașnice”, a declarat ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, într-o conferință de presă vineri, la Moscova, cu omologul său egiptean, Badr Abdelatty.

Rusia, printre puținii beneficiari ai războiului dintre SUA și Iran

În timp ce economia globală suferă din cauza prețurilor record la energie și îngrășăminte, economia Rusiei a beneficiat de pe urma creșterii prețului țițeiului Urals la peste 93 de dolari pe baril. În plus, oficialii de la Kremlin au afirmat că strâmtoarea rămâne deschisă pentru navele rusești, oferind astfel Moscovei un avantaj logistic față de statele occidentale.

Putin avertizează că aderarea la Uniunea Europeană este „pur și simplu imposibilă" pentru Armenia. Ce argumente aduce liderul de la Kremlin

Criza petrolului îndeamnă țările din Asia să ia măsuri drastice, similare celor dintr-o „stare de război", pentru mijloacele de trai

Macron răspunde criticilor lui Trump. Ce spune președintele francez despre posibilitatea deschiderii Strâmtorii Ormuz prin forță

Citește și

MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
07:06
NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
CONTROVERSĂ Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
22:14
Viktor Orban acuză Kievul de pregătirea unui act de sabotaj la conducta de gaze din Serbia. Opoziția din Ungaria îl contrazice
EXTERNE O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
21:44
O pernă de scaun a unei bărci de salvare de pe Titanic va fi scoasă la licitație. La ce preț colosal se așteaptă să se vândă
CONTROVERSĂ POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
21:08
POLITICO: 5 căi prin care Trump poate distruge NATO
NEWS ALERT Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
19:16
Alertă de securitate lângă Ungaria. Poliția din Serbia a găsit explozibili lângă conducta de gaze care vine din Rusia
RĂZBOIUL ÎN DIRECT Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
18:15
Război în Iran, ziua 37: Israelul, pregătit să atace instalaţii energetice iraniene. Teheranul amenință cu „deschiderea porților iadului” pentru SUA
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 1960 de euro. Terenul are 1922 de metri pătrați
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Cum ne ajută citricele să ne reglăm emoțiile?
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
07:15
6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
05:00
Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
MILITAR Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
05:00
Cum s-ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu. Condiția care poate schimba legea încorporării peste noapte. Evoluția armatei României: de la batalioanele „agricole” de pe vremea lui Ceaușescu, la unitățile NATO cu militarii profesioniști
LIFESTYLE Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
00:07
Cele 5 semne de avertizare pe care corpul tău le transmite atunci când ar trebui să reduci consumul de cafea
UTILE Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela
23:28
Cum scapi de „petele negre” de pe pereți care apar în urma problemelor de condens. La ce metodă poți apela

