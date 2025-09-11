Prima pagină » Știri externe » Donald Trump merge în vizită oficială în Marea Britanie. Președintele american va vizita mormântul Reginei Elisabeta a II-a

Andrei Văcaru
11 sept. 2025, 17:11, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, va vizita mormântul regretatei regine Elisabeta a II-a la Castelul Windsor săptămâna viitoare și va depune o coroană de flori în cadrul celei de-a doua vizite de stat în Marea Britanie.

El urmează să se întâlnească cu Regele Charles și Regina Camilla, precum și cu Prințul și Prințesa de Wales, un banchet tradițional fiind organizat în onoarea sa la Windsor, potrivit BBC.

Președintele Trump va purta discuții în timpul vizitei sale de trei zile și cu premierul Marii Britanii, Keir Starmer. Starmer i-a transmis lui Trump o invitație pentru a vizita Marea Britanie în numele regelui în timpul unei întâlniri la Casa Albă din februarie, pentru a discuta un acord comercial dintre Marea Britanie și SUA.

Vizita se desfășoară în perioada 17-19 septembrie. Sursa citată notează că, în mod tradițional, președinților aflați la al doilea mandat nu li se oferă o vizită de stat și sunt invitați doar la ceai sau la un prânz cu monarhul britanic.

Pe 17 septembrie, prima zi completă a vizitei, Trump va fi întâmpinat de William și Catherine înainte de a fi primit oficial de Regele Charles și soția acestuia. După un prânz de stat, președintele își va aduce omagiile regretatei Regine Elisabeta a II-a într-o ceremonie privată, înainte de un scurt tur al Capelei Saint George de pe domeniul Windsor.

Liderul liberal-democrat, Sir Ed Davey, a declarat că va boicota banchetul pentru a „transmite un mesaj” cu privire la criza umanitară din Gaza.

