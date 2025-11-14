Prima pagină » Știri externe » BBC îi cere scuze lui Donald Trump, dar refuză să plătească despăgubirile cerute de președintele american

14 nov. 2025, 09:53, Știri externe
BBC i-a cerut scuze lui Donald Trump pentru un episod din Panora, unde au fost combinate două părți din discursul său din 6 ianuarie 2021, dar a respins cererile de despăgubire, anunță BBC.

„Acceptăm că editarea noastră a creat în mod neintenționat impresia că am afișat o singură secțiune continuă a discursului, mai degrabă decât fragmente din diferite puncte ale discursului, și că acest lucru a dat impresia greșită că președintele Trump a făcut un apel direct la acțiuni violente”, se arată în declarația BBC.

Avocații președintelui american au anunțat că vor da în judecată BBC pentru daune de 1 miliard de dolari dacă corporația nu va emite o retragere, își va cere scuze și îl va despăgubi pe Trump. Consecințele scandalului au dus la demisiile directorului general al BBC, Tim Davie, și al șefului departamentului de știri, Deborah Turness.

BBC a primit duminică, 9 noiembrie, o scrisoare din partea avocaților lui Trump prin care se cerea retragerea documentarului, scuze din partea corporației și „despăgubiri în mod corespunzător pentru președintele Trump pentru prejudiciul cauzat”.

Samir Shah, președintele BBC, a adresat separat o scrisoare personală Casei Albe, în care îi cere președintelui Trump scuzele sale și ale instituției pentru modul în care a fost editat discursul său.

