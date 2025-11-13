Prima pagină » Știri externe » Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”

Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”

14 nov. 2025, 00:47, Știri externe
Secretarul de război Pete Hegseth a anunțat joi că administrația Trump a lansat „Operațiunea Southern Spear”, care se va concentra destabilizarea cartelurilor și pe reducerea traficului de droguri din regiune. Anunțul a venit după ce s-a dezvăluit că președintele american analizează planurile militare pentru potențiale atacuri în Venezuela în următoarele zile.

Înalți oficiali militari i-au prezentat lui Donald Trump opțiuni pentru intervenție militară în regiune, care includ atacuri terestre, arată CBS. Pete Hegseth și Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, s-au numărat printre cei care l-a informat pe Trump despre posibile planuri de atac.

„Președintele Trump a cerut acțiune iar Departamentul de război o pune în aplicare. Astăzi anunț începerea Operațiunii Southern Spear. […] Această misiune va apăra țara noastră, va elimina narco-teroriștii din emisfera noastră și ne va proteja Patria de drogurile care ne ucid oamenii. Emisfera vestică este cartierul Americii – și îl vom proteja”, a declarat Secretarul de Război, Pete Hegseth, pe pagina de X.

Deocamdată, Donald Trump nu a luat o decizie și continuă să evalueze avantajele și riscurile unei eventuale campanii militare împotriva Venezuelei. Cel mai probabil, aceasta s-ar limita la atacuri aeriene și bombardamente de pe mare. Pentru trimiterea de trupe în Venezuela, Trump are nevoie de aprobarea Congresului.

Știre în curs de actualizare. 

