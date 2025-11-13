Statele Unite declară oficial război cartelurilor de droguri. Departamentul de Război al SUA declanșează operațiunea „Southern Spear”

Secretarul de război Pete Hegseth a anunțat joi că administrația Trump a lansat „Operațiunea Southern Spear”, care se va concentra destabilizarea cartelurilor și pe reducerea traficului de droguri din regiune. Anunțul a venit după ce s-a dezvăluit că președintele american analizează planurile militare pentru potențiale atacuri în Venezuela în următoarele zile.

Înalți oficiali militari i-au prezentat lui Donald Trump opțiuni pentru intervenție militară în regiune, care includ atacuri terestre, arată CBS. Pete Hegseth și Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, s-au numărat printre cei care l-a informat pe Trump despre posibile planuri de atac.

„Președintele Trump a cerut acțiune iar Departamentul de război o pune în aplicare. Astăzi anunț începerea Operațiunii Southern Spear. […] Această misiune va apăra țara noastră, va elimina narco-teroriștii din emisfera noastră și ne va proteja Patria de drogurile care ne ucid oamenii. Emisfera vestică este cartierul Americii – și îl vom proteja”, a declarat Secretarul de Război, Pete Hegseth, pe pagina de X.

Deocamdată, Donald Trump nu a luat o decizie și continuă să evalueze avantajele și riscurile unei eventuale campanii militare împotriva Venezuelei. Cel mai probabil, aceasta s-ar limita la atacuri aeriene și bombardamente de pe mare. Pentru trimiterea de trupe în Venezuela, Trump are nevoie de aprobarea Congresului.

Știre în curs de actualizare.

