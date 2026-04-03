Victor Pinchuk, unul dintre cei mai bogați ucraineni, a captat recent atenția tuturor prin organizarea unei petreceri opulente în stațiunea franceză Courchevel cu ocazia zilei sale de naștere, scrie The Telegraph. Petrecerea cu ocazia aniversării a 50 de ani se numără printre multele evenimente de extravaganță rară a miliardarului ucrainean.

Mega-petrecerea lui Viktor Pinchuk a dus la un alt nivel reputația orașului Courchevel ca loc de recreere pentru super-bogații fostei Uniuni Sovietice, dar i-a determinat pe unii localnici să califice cheltuielile extravagante ale oligarhilor drept obscene. Petrecerea acestuia s-a ridicat la un cost de aproximativ 4,5 milioane de euro.

Miliardarul ucrainean a închiriat un cort imens de 3.000 de metri pătrați în inima a ceea ce este considerată cea mai mare zonă schiabilă din lume. Amenajarea locației, care a găzduit și numere ale Cirque du Soleil, a durat aproape două săptămâni și a fost realizată de 50 de muncitori. Mai mult, meniul pentru cei 3.000 de invitați a fost creat de Alain Ducasse, ale cărui restaurante din întreaga lume au un total de 19 stele Michelin.

Soția sa, Elena, este fiica lui Leonid Kuchma, fostul președinte al Ucrainei, și este a 307-a cea mai bogată persoană din lume, potrivit Forbes. De asemenea, aceasta a fost inclusă în acest an pe lista Time 100 în topul celor mai influente persoane din lume.

Fost inginer sovietic, acesta și-a făcut averea din țevi de oțel după prăbușirea URSS și deține acum cinci posturi de televiziune și trei ziare. Recent, grupul industrial ucrainean Interpipe, controlat de Pinchuk, a finalizat o tranzacție majoră pe piața românească după ce a cumpărat fabrica ArcelorMittal Tubular Products (AMTP) din Roman.

