Prima pagină » Știri externe » Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit

Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit

08 aug. 2025, 07:30, Știri externe
Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit

Doctrina politică a președintelui american, Donald Trump, este ”imposibil de definit”, întrucât nu se bazează pe concepte precise, constată cotidianul francez Le Monde, evocând trăsături specifice doar curentelor politice americane.

”Tehno-libertarian, fascist-izolaționist, pluto-populist? Politica celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite este imposibil de definit. Unii analiști politici o compară cu regimurile europene, alții pledează pentru o perspectivă pur americană. Chiar dacă analizăm toate formele de regim politic, nu vom obține decât o tentativă de a defini trumpismul”, comentează cotidianul Le Monde, observând însă anumite asemănări cu politicile premierului ungar, Viktor Orban.

”Diferența dintre retorica populistă și politicile favorabile obiectiv unei elite economice, oare nu permit nici încadrarea sa într-un regim pluto-populist, cu specificități precum demagogia și oligarhia? Iar prin intenția de a destructura guvernul, prin privatizări, prin ostilitatea față de sistemul federal, nu se apropie de curentul anarho-capitalist al libertarianismului? Problema este că tarifele vamale și securizarea frontierelor intră în contradicție cu doctrina libertariană. Toți acești termeni sunt utilizați pentru descrierea trumpismului”, subliniază cotidianul Le Monde.

Trumpismul poate fi asociat altor categorii, precum naționalismul global, izolaționismul sau post-liberalismul conservator.

O dezarticulare ideologică

Această dezarticulare ideologică nu este specifică doar trumpismului.

”La fel ca în alte perioade istorice, ne confruntăm cu aceleași dificultăți, întrucât această formă de regim inedit nu se încadrează în tipologiile clasice. Este necesar un nou termen”, explică analistul Marc Lazar, citat de cotidianul Le Monde.

Apelurile repetate în sensul anexării Groenlandei și Canadei ar putea însemna un neo-fascism sau un post-fascism operând într-un cadru democratic. Sau ar putea fi vorba de tehno-fascism.

”După combinarea mai multor concepte, căutate în alte țări sau în istorie, americanii par să accepte trumpismul ca fenomen pur american”, concluzionează cotidianul Le Monde.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

VIDEO Vladimir Putin sugerează că SUMMITUL cu Trump ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite /„Ambele părți au manifestat interes”

Citește și

MĂRTURII EXCLUSIVE 15 ani de la MOMENTUL „Iliescu – Constantinescu – Gorbaciov”, bucăți de istorie fără perdea. „Nu credeți în mituri și zvonuri!”
08:00
15 ani de la MOMENTUL „Iliescu – Constantinescu – Gorbaciov”, bucăți de istorie fără perdea. „Nu credeți în mituri și zvonuri!”
EXTERNE Trump solicită DEMISIA directorului general de la Intel. Reacția mediului de afaceri din SUA
22:16
Trump solicită DEMISIA directorului general de la Intel. Reacția mediului de afaceri din SUA
EXTERNE Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi
21:52
Tragedie în Kenya, unde 6 persoane au murit și 2 sunt grav rănite după ce un avion ambulanță s-a prăbușit peste mai multe case în capitala Nairobi
VIDEO Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
21:05
Netanyahu vrea controlul total asupra FÂȘIEI GAZA /Liderul israelian intenționează să transfere puterea unei „guvernări civile”
EXTERNE Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
21:02
Premierul Cambodgiei l-a nominalizat pe TRUMP la Premiul Nobel pentru Pace/ Intervenția președintelui SUA „a fost vitală” în evitarea conflictului
EXTERNE Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
19:40
Președintele Braziliei nu își propune să discute cu Trump despre TAXELE vamale/ „Nu există încă o coordonare în cadrul BRICS, dar va exista”
Mediafax
HOROSCOP 7 august. Leii primesc propuneri interesante, Balanțele trebuie să fie sincere și ferme
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
DOCUMENT. Avem pachetul doi de măsuri al guvernului Bolojan. 6000 de posturi eliminate
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Călin Georgescu și Ion Iliescu. Secretul a fost păstrat ani de zile. Băsescu a simțit ce se punea la cale: Dezastru…
Evz.ro
Lobby la Washington. România a angajat firma care a obținut Visa Waiver pentru Qatar
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Cum a fost prima zi de UNTOLD X? Rag'N'Bone Man a electrizat scena principală cu un show de senzație! Zeci de mii de fani au cântat alături de el
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ