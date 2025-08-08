Le Monde: „TRUMPISMUL”, politica fără concepte precise /Doctrina actualului președinte al SUA este imposibil de definit

Doctrina politică a președintelui american, Donald Trump, este ”imposibil de definit”, întrucât nu se bazează pe concepte precise, constată cotidianul francez Le Monde, evocând trăsături specifice doar curentelor politice americane.

”Tehno-libertarian, fascist-izolaționist, pluto-populist? Politica celui de-al 47-lea președinte al Statelor Unite este imposibil de definit. Unii analiști politici o compară cu regimurile europene, alții pledează pentru o perspectivă pur americană. Chiar dacă analizăm toate formele de regim politic, nu vom obține decât o tentativă de a defini trumpismul”, comentează cotidianul Le Monde, observând însă anumite asemănări cu politicile premierului ungar, Viktor Orban. ”Diferența dintre retorica populistă și politicile favorabile obiectiv unei elite economice, oare nu permit nici încadrarea sa într-un regim pluto-populist, cu specificități precum demagogia și oligarhia? Iar prin intenția de a destructura guvernul, prin privatizări, prin ostilitatea față de sistemul federal, nu se apropie de curentul anarho-capitalist al libertarianismului? Problema este că tarifele vamale și securizarea frontierelor intră în contradicție cu doctrina libertariană. Toți acești termeni sunt utilizați pentru descrierea trumpismului”, subliniază cotidianul Le Monde.

Trumpismul poate fi asociat altor categorii, precum naționalismul global, izolaționismul sau post-liberalismul conservator.

O dezarticulare ideologică

Această dezarticulare ideologică nu este specifică doar trumpismului.

”La fel ca în alte perioade istorice, ne confruntăm cu aceleași dificultăți, întrucât această formă de regim inedit nu se încadrează în tipologiile clasice. Este necesar un nou termen”, explică analistul Marc Lazar, citat de cotidianul Le Monde.

Apelurile repetate în sensul anexării Groenlandei și Canadei ar putea însemna un neo-fascism sau un post-fascism operând într-un cadru democratic. Sau ar putea fi vorba de tehno-fascism.

”După combinarea mai multor concepte, căutate în alte țări sau în istorie, americanii par să accepte trumpismul ca fenomen pur american”, concluzionează cotidianul Le Monde.

