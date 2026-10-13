Un Fake News despre strâmtoarea Ormuz circulă intens pe rețelele sociale. Gândul a verificat imaginile cu sute de nave blocate. Unde au fost, de fapt, surprinse secvențele care au derutat internetul

O filmare realizată de la fereastra unui avion de pasageri care arată sute de nave aliniate pe apă, ca într-o parcare gigantică, a stârnit controverse pe rețelele de socializare după ce a fost prezentată ca fiind din Strâmtoarea Ormuz. În realitate, clipul este realizat de la bordul unui avion care decolează de pe aeroportul Changi din Singapore, iar ambarcațiunile care par aliniate așteaptă să intre în port pentru a încărca sau descărca marfă.

Aceste imagini au inundat rețelele de socializare și la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran, în luna martie. Acum, la fel ca atunci, videoclipul este prezentat ca o știre geopolitică de ultimă oră în contextul crizei petroliere actuale. Mai mult, în timp ce unele postări menționează că acest videoclip arată cum navele stau blocate în Strâmtoarea Ormuz, fapt căruia i se datorează și prețurile mari la combustibili, aceleași imagini au fost distribuite pe alte conturi ca fiind dovada redeschiderii traficului maritim.

Această dezinformare a fost distribuită pe Facebook și de cunoscutul corespondent de război și fost deputat Remus Cernea, care nu s-a deranjat să verifice informațiile înainte de a le posta.

„Iată cum arată petrolul blocat în zona Strâmtorii Ormuz. Sute de nave sunt blocate sau așteaptă în apropierea Strâmtorii Ormuz. Nu este o imagine generată de inteligența artificială; sunt imagini reale”, se arată în descrierea clipului distribuit pe Facebook.

Într-adevăr, imaginile distribuite nu sunt realizate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar cert sunt scoase din context.

Strâmtoarea Singapore și Strâmtoarea Malacca sunt unele dintre cele mai importante și mai aglomerate culoare comerciale maritime din întreaga lume. Aproximativ un sfert din totalul mărfurilor transportate la nivel mondial pe apă trece prin acest punct îngust care leagă Oceanul Indian de Marea Chinei de Sud.

Orașul-stat Singapore deține unul dintre cele mai mari și mai eficiente porturi din lume, iar sutele de vapoare care sunt ancorate în larg așteaptă, de fapt, să intre în terminalele portului ca să încarce sau să descarce containere.

Clipurile sunt filmate de la fereastra avioanelor care aterizează sau decolează de pe aeroportul Changi din Singapore, iar această perspectivă a devenit un adevărat fenomen pe rețelele de socializare și s-au viralizat adesea sub forma unor mesaje de tipul: „Știi că ai ajuns în Singapore când vezi asta…”.

Deoarece scara traficului maritim este greu de conceput pentru cineva care nu a vizitat Singapore, scena cu navele care așteaptă în larg este folosită în prezent ca dezinformare. Pe rețelele sociale s-a viralizat acest clip ca fiind „blocada militară” din Strâmtoarea Ormuz, iar navele ancorate ar fi de fapt petroliere.